Ruske snage ušle u ključni ukrajinski grad. Vojnici upozoravaju: 'Situacija je ozbiljnija nego što se govori'

Ruske snage infiltrirale su se u strateški važan grad Kostjantinivku na istoku Ukrajine i sada ga pokušavaju opkoliti jer predstavlja ključna vrata prema ostatku Donbasa. Ukrajinski vojnici za BBC tvrde da se cijeli grad praktički nalazi u svojevrsnoj 'sivoj zoni', odnosno području koje više nije pod potpunom kontrolom nijedne strane. 'Uspijevaju se probiti u područja iza naših linija, a u ovim uvjetima iznimno ih je teško izbaciti', rekao je anonimni ukrajinski operater dronova koji djeluje na tom području.

Pad Kostjantinivke omogućio bi ruskim snagama nastavak napredovanja prema posljednjim velikim ukrajinskim uporištima na istoku zemlje, Kramatorsku i Slovjansku, te bi Moskvu dodatno približio ostvarenju jednog od ključnih ciljeva rata - potpunom zauzimanju Donbasa. Iako je posljednjih mjeseci stanje na bojišnici uglavnom bilo stabilno, ukrajinski zapovjednici tvrde da su ove godine vratili više teritorija nego što su ga izgubili, pritom ometajući važne ruske opskrbne pravce između granice s Rusijom i okupiranog Krima. Vlasti koje je Moskva postavila na Krimu u nedjelju su čak privremeno obustavile prodaju goriva stanovništvu zbog nestašica.

Ukrajina je istodobno višekratnim napadima na rafinerije nafte u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim gradovima pokušala približiti rat ruskim građanima daleko od bojišnice. No, situacija u Kostjantinivki posljednjih se tjedana pogoršala. Ruske snage napredovale su s juga, a njihovi su vojnici uočeni i na sjevernim rubovima grada. Moskva tvrdi da njezine postrojbe brzo napreduju u jugozapadnom dijelu grada te da su opkolile ukrajinske vojne jedinice.

Takve tvrdnje Kijev odbacuje. Oleksandr Bakulin, zapovjednik 19. korpusa koji je zadužen za obranu grada i okolice, poručio je da 'situacija ostaje pod kontrolom' te da 'neprijatelj nema uspjeha'. Ipak, priznao je da se unutar grada još uvijek nalazi oko 130 ruskih vojnika. Jedan ukrajinski časnik čija se postrojba bori unutar Kostjantinivke smatra da stanje možda nije toliko dramatično koliko tvrdi Moskva, ali da je daleko ozbiljnije nego što su ukrajinske vlasti spremne javno priznati. 'Još uvijek imamo skupine za čišćenje i jurišne postrojbe unutar grada, ali Rusi uspijevaju dovesti sve više vojnika', rekao je za BBC.

Svaka zgrada u Kostjantinivki može poslužiti kao zaklon za vojnike, a tijekom ljetnih mjeseci dodatnu zaštitu pruža i gusto raslinje. Time su ruske snage pronašle način za napredovanje čak i unutar područja koje ukrajinski vojnici nazivaju 'zonom smrti', gdje dronovi mogu brzo detektirati i napasti svaki pokret.

Ruski operateri bespilotnih letjelica usredotočili su se na uništavanje ukrajinskih položaja za lansiranje dronova kako bi pješaštvu omogućili lakše napredovanje. Ukrajinski operater dronova ističe da njegove postrojbe uglavnom ciljaju rusko pješaštvo, dok protivnička strana koristi znatno širi spektar sredstava. 'Za takve zadatke koriste topništvo, višecijevne bacače raketa i vojno zrakoplovstvo', rekao je. Prema riječima drugog ukrajinskog časnika, rusko napredovanje nije brzo. 'Ponekad napreduju stotinjak metara dnevno. Ponekad čak pužu kako bi došli do sljedeće zgrade', rekao je.

Ruske snage u Kostjantinivki primjenjuju sličnu strategiju kao pri zauzimanju Pokrovska i drugih gradova na istoku Ukrajine, nastojeći opkoliti grad i presjeći opskrbne pravce. Posljednjih dana rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o zauzimanju nekoliko sela zapadno od grada. Ukrajinski projekt DeepState, koji prati stanje na bojišnici, upozorava da je pad Kostjantinivke 'pitanje vremena'. Prema njihovoj procjeni, nakon toga bi logističke operacije u regiji postale znatno složenije, a čak bi i boravak u Kramatorsku postao 'iznimno opasan'.