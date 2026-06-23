Nećete vjerovati kakvo ime nosi Livakovićev djed. Ima rastavljene roditelje, dvije sestre i brata

Hrvatska večeras od 1 sat u noći igra protiv Paname u Torontu utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska u ovu utakmicu ulazi nakon poraza 4:2 protiv Engleske u prvome kolu, a Panama je poražena 1:0 od Gane u posljednjim sekundama utakmice. Hrvatska je u ovoj utakmici favorit za pobjedu, kao i za prolazak skupine. Inače, naš vratar, 31-godišnji Zadranin Dominik Livaković inače svoj privatan život nastoji držati podalje očiju javnosti, no istina jest da je ipak u nekoliko navrati pričao o svojim najbližima.

Ako se prisjetimo, sredinom 2024. gostovao je u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema s Dominikom Livakovićem, voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima nerado govori. Knjaz mu je pripremio slova na papirićima, a za ono koje je izvukao, morao je navesti prvu asocijaciju. Tako ga je slovo "Ž" asociralo na ženu, Helenu Livaković. "Jako sam sretan s njom", kazao je. Na slovo "B", imao je asocijaciju na bebu. "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

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Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim za prvog sina. "Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković. Kad je potom izvukao slovo "G", rekao je: "Garderoba, volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: Baš si me iznenadio, ali loše", kazao je kroz smijeh. Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu. Uz to je hrvatski vratar ispričao da je djed Vojmil imao veliki utjecaj na njegovu karijeru. "Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", prisjetio se svog djetinjstva. Inače, danas, osim Joakima Helena i Dominik Livaković ponosni su roditelji i kćerkice Kaje. Ovaj bračni par svoje sudbonosno "da" izgovorio je 2022. u Zadru, a prije toga bili su pet godina u ljubavnom odnosu. Helena prije nego se udala prezivala se Matić.