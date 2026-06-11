Šok na Poljudu: Rebić odbio novi ugovor s Hajdukom i odlazi iz kluba

Ante Rebić prošle se sezone vratio u hrvatski nogomet. Bivši hrvatski reprezentativac potpisao je jednogodišnji ugovor s Hajdukom koji istjeće 30. lipnja ove godine. Na Poljudu su mislili kako će Rebić potpisati novi ugovor kada mu ga ponude, ali to se nije dogodilo.

Klub je vijest potvrdio putem svojih društvenih kanala:

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Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio.

Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija.

Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri - napisali su iz kluba.

Još nije poznato ima li Rebić kakve druge ponude i hoće li uskoro naći novi klub. Njegov dolazak na Poljud prošlog ljeta dočekan je s oduševljenjem i mnogi su mislili kako bi njegov tandem s Markom Livajom mogao biti ključ koji će odvesti Hajduk do titule. To se nije dogodilo, a ni neće budući da se tandem raspao nakon samo jedne sezone.

Rebić nije skrivao kako mu je u Poljudu lijepo i kako bi volio ostati tako da trenutačno nije jasno zašto nije došlo do produženja ugovora. Možda ponuda kluba nije zadovoljila njegove osobne želje ili je jednostavno dobio bolju ponudu. Nedavno se spominjao interes nekih talijanskih klubova...