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NAKON JEDNE SEZONE

Šok na Poljudu: Rebić odbio novi ugovor s Hajdukom i odlazi iz kluba

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.06.2026.
u 15:25

Njegov dolazak na Poljud prošlog ljeta dočekan je s oduševljenjem i mnogi su mislili kako bi njegov tandem s Markom Livajom mogao biti ključ koji će odvesti Hajduk do titule

Ante Rebić prošle se sezone vratio u hrvatski nogomet. Bivši hrvatski reprezentativac potpisao je jednogodišnji ugovor s Hajdukom koji istjeće 30. lipnja ove godine. Na Poljudu su mislili kako će Rebić potpisati novi ugovor kada mu ga ponude, ali to se nije dogodilo.

Klub je vijest potvrdio putem svojih društvenih kanala: 

Alexandria spremna za Vatrene: "Hrvatska nije mogla odabrati bolji grad".

Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio.

Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija.

Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri - napisali su iz kluba.

Još nije poznato ima li Rebić kakve druge ponude i hoće li uskoro naći novi klub. Njegov dolazak na Poljud prošlog ljeta dočekan je s oduševljenjem i mnogi su mislili kako bi njegov tandem s Markom Livajom mogao biti ključ koji će odvesti Hajduk do titule. To se nije dogodilo, a ni neće budući da se tandem raspao nakon samo jedne sezone.

Rebić nije skrivao kako mu je u Poljudu lijepo i kako bi volio ostati tako da trenutačno nije jasno zašto nije došlo do produženja ugovora. Možda ponuda kluba nije zadovoljila njegove osobne želje ili je jednostavno dobio bolju ponudu. Nedavno se spominjao interes nekih talijanskih klubova...
Ključne riječi
odlazak Hajduk Ante Rebić

Komentara 7

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Avatar Trgovac
Trgovac
15:32 11.06.2026.

Gasi svjetlo, motaj kablove.

Avatar Bell940
Bell940
15:57 11.06.2026.

Fali im kinte

Avatar Castro
Castro
16:00 11.06.2026.

Lik uopce nije bio pojacanje nego kadar ..nista nije napravio ... i nigdje nista nece napraviti. To je to. A aku Jakir uzme Pukstasa i ovi sto su otisli, bice to fina utrka izmedju Istre, Gorice, Belupa i Hajduka za cetvrto mijesto.

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