Zagrepčanka ljetovala na Krku i ostala zatečena cijenama: 'Uopće to nisam očekivala'

Pa više bih potrošila u Španskom ili Dubravi, ovo uopće nisam očekivala, započela je svoju priču Zagrepčanka koja je ovogodišnji ljetni odmor odlučila provesti na otoku Krku. Potaknuta čestim objavama o nevjerojatnim cijenama u ugostiteljskim objektima i trgovinama na moru, odlučila nam je ispričati svoje iskustvo. Iznenađena je, kaže, koliko je u stvari jeftino prošla u proteklih nekoliko dana ljetujući na kvarnerskom otoku.

– Obišla sam Omišalj, Bašku, sam grad Krk, cijene su mnogo niže nego što sam očekivala. Prijateljica i ja posjetile smo kafić na rivi u Krku, uzele smo svaka po kavu s mlijekom i Cedevitu, račun je bio osam eura. Naravno, daleko je to od onih dana kad je kava bila nešto iznad eura, danas smo sretni ako je dva, ali kad te cijene usporedim s lancima kafića koje imamo u Zagrebu, ovo je izvrsno. Nadam se da ih neće dizati kad se sezona baš zahukta – prepričava naša čitateljica. Istog dana, nastavlja, ona i prijateljica ručale su u jednom od poznatijih restorana na Krku.

– Dvije pizze, čaša vina i sok stajali su nas 32 eura. I ne mogu reći da smo birale najjeftinije varijante, njena je pizza bila s pršutom, moja s morskim plodovima. Ponovno sam ostala u šoku jer nisam očekivala da ću proći ispod 50 eura za obrok u restoranu u najužem centru Krka za dvije osobe. Večer smo provele u Njivicama, nedaleko Omišlja, otišle smo na sladoled, a kuglica je koštala dva eura. Ponegdje u Zagrebu stoji i 2,5 – ispričala je Zagrepčanka.

Parking u centru Krka stoji, dodala je, 1,5 eura na sat a može se platiti SMS–om ili običnom aplikacijom. Nešto je skuplji u zoni popularnih plaža, poput plaže Plaže Vela u Baškoj, ali opet je, kaže, iznos prihvatljiv. – Ide od euro i pol do dva, negdje možda tri. Ali uzme li se u obzir činjenica gdje se nalazimo, ponovno nije ekstravagantno. Komplet ležaljki i suncobrana košta između 20 i 30 eura za cijeli dan, što je možda jedini prigovor koji ja naša sugovornica imala.

– Može to i jeftinije, tu sam opciju iskoristila samo jedan dan, za ostalih sam ručnik ostavila na suncu i obilato koristila kremu za sunčanje. Tko voli, nek' izvoli. U svakom slučaju, ostala sam zatečena, ali na jedan dosta pozitivan način. Kad se usporedi s drugim mjestima na moru, Krk je stvarno pristupačan – rekla je.