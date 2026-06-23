Hrvat kupio auto pa na tehničkom doživio šok: 'Prodavač mi se ne javlja'

"Otac kupio auto prije otprilike pola godine te su mu sad na tehničkom rekli da je prošle godine imao oko 50.000 kilometara više", požalio se korisnik na Redditu u objavi koja je brzo privukla pažnju. Objasnio je kako je automobil kupljen od privatne osobe, a u oglasu su ne samo stajali lažni kilometri, već je i prodavač lažno tvrdio da je prvi vlasnik. Nakon što je prijevara otkrivena, prodavač se, očekivano, prestao javljati, ostavljajući kupca s pitanjem - postoji li "sretan kraj" ili je priča završena.

Zajednica je brzo ponudila podršku i konkretne savjete. Najpopularniji komentar, s preko stotinu glasova, jasno je poručio: "Ima sretan kraj, al' će te koštati. To je kupnja stvari sa skrivenim nedostatkom što je samo po sebi utuživo, a u ovom slučaju se radi i o kaznenom djelu". Mnogi su se složili, savjetujući prijavu policiji i DORH-u te, po potrebi, privatnu tužbu. Iako su neki izrazili skepsu prema brzini i efikasnosti hrvatskog pravosuđa, prevladavajući stav bio je da prevarantima ne treba popuštati. "Jednom kada se počnu tužbe gomilat, morat će poduzet nešto. Dok svi šutimo, onda nikom ništa", zaključio je jedan od komentatora.

Neki su podijelili i vlastita iskustva. Jedan je korisnik naveo da je sličan slučaj prijavio policiji prije više od godinu dana i da je postupak još u tijeku, ali je poručio autoru da ne dopusti da krivac prođe nekažnjeno. Drugi je spomenuo prijatelja koji je nakon dvije godine suđenja uspio dobiti povrat od oko 3.000 € od prodavača koji je vratio čak 250.000 kilometara.

Dok su jedni nudili pravne savjete, drugi su istaknuli važnost prevencije. "Tata je naučio da ubuduće prije kupnje ode na tehnički i provjeri zapise o kilometraži", glasio je jedan od popularnijih komentara. Vraćanje kilometraže u Hrvatskoj nažalost nije rijetkost, pogotovo kod uvoznih vozila. Riječ je o ozbiljnom problemu koji se tretira kao kazneno djelo prijevare, za koje je zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Upravo zbog raširenosti ove prakse diljem Europe, uvode se i nova pravila na razini EU-a koja bi trebala stati na kraj ovakvim manipulacijama, po uzoru na belgijski sustav "Car-Pass" gdje se kilometraža bilježi pri svakom posjetu servisu.

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