Ipak je gotovo kad je gotovo, nestao je proljetni podražaj Dinama

Vjerovali smo da će Dinamo nastaviti sa svojim dobrim igrama sad kad može biti opušteniji jer je osvojio naslov prvaka, ali bojali smo se i moguće uspavanke. Nažalost ona se i dogodila, plavi su rano poveli i vjerojavali smo da ćemo i dalje gledati njihovu dobru partiju.

No, očito je gotovo kad je gotovo, a prvenstvo je za Dinamo gotovo osim velikog suparničkog derbija s Hajdukom, tamo bi se već taj proljetni podržaj s kojim su promarširali drugim dijelom sezone, trebao nastaviti.

U Gorici ga nije bilo, možda s jedne strane i razumljivo jer se plavi više za ništa ne bore, osim za prestiž. S druge strane Gorica je još živjela u matematičkoj mogućnosti da se dokopa Europe.

Dinamov trener Kovačević najavio je i nakon osvojenog naslova prvaka Dinamo ima obvezu nastaviti s dobrim igrama i pobjedama, ali to u Gorici nismo vidjeli, trenerove želje plavi igrači nisu uslišali. Htjeli to oni ili ne, motivi su ipak splasnuli i bojimo se da ćemo u dvije utakmice (sa Slavenom Belupom i Lokomotivom) gledati sličan nogomet kao u prvom poluvremenu u Gorici. No, možda nas dečki demantiraju, možda pronađu nove motive jer ovo nije bilo dobro, bio je to nogomet s puno grešaka, bez prave ideje, bez pritiska, a i igrači koji su jučer ušli u početnu postavu nisu baš zadovoljili.

Nadali smo se da će Kovačević u poluvremenu probuditi svoje igrače, bilo je to malo bolje, ali neznatno i iz ovakve partije plavi bi morali nešto naučiti. Ne amnestira ih previše ni pogoda Bakrara početkom sudačke nadoknade s kojim su ipak stigli do pobjede.