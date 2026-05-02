USPAVANKA U GORICI

Ipak je gotovo kad je gotovo, nestao je proljetni podražaj Dinama

Velika Gorica: Susret Gorice i Dinama u 33. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
02.05.2026.
u 18:02

Dinamov trener Kovačević najavio je i nakon osvojenog naslova prvaka Dinamo ima obvezu nastaviti s dobrim igrama i pobjedama, ali to u Gorici nismo vidjeli

Vjerovali smo da će Dinamo nastaviti sa svojim dobrim igrama sad kad može biti opušteniji jer je osvojio naslov prvaka, ali bojali smo se i moguće uspavanke. Nažalost ona se i dogodila, plavi su rano poveli i vjerojavali smo da ćemo i dalje gledati njihovu dobru partiju.

No, očito je gotovo kad je gotovo, a prvenstvo je za Dinamo gotovo osim velikog suparničkog derbija s Hajdukom, tamo bi se već taj proljetni podržaj s kojim su promarširali drugim dijelom sezone, trebao nastaviti.

U Gorici ga nije bilo, možda s jedne strane i razumljivo jer se plavi više za ništa ne bore, osim za prestiž. S druge strane Gorica je još živjela u matematičkoj mogućnosti da se dokopa Europe.

Dinamov trener Kovačević najavio je i nakon osvojenog naslova prvaka Dinamo ima obvezu nastaviti s dobrim igrama i pobjedama, ali to u Gorici nismo vidjeli, trenerove želje plavi igrači nisu uslišali. Htjeli to oni ili ne, motivi su ipak splasnuli i bojimo se da ćemo u dvije utakmice (sa Slavenom Belupom i Lokomotivom) gledati sličan nogomet kao u prvom poluvremenu u Gorici. No, možda nas dečki demantiraju, možda pronađu nove motive jer ovo nije bilo dobro, bio je to nogomet s puno grešaka, bez prave ideje, bez pritiska, a i igrači koji su jučer ušli u početnu postavu nisu baš zadovoljili.

Nadali smo se da će Kovačević u poluvremenu probuditi svoje igrače, bilo je to malo bolje, ali neznatno i iz ovakve partije plavi bi morali nešto naučiti. Ne amnestira ih previše ni pogoda Bakrara početkom sudačke nadoknade s kojim su ipak stigli do pobjede.
Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
18:23 02.05.2026.

Čudno je koliko mirko galić ustrajno brani četnizane, čak i u Vukovaru, a njegove se tekstove nikad ne može komentirati

EJ
ejStef
18:21 02.05.2026.

Nije problem u uspavanci i nemotiviranim igračima, ova utakmica je opet pokazala zašto je Kovačević loš trener; utakmica ne odlučuje o ničemu, rezultat nije bitan, a on uvodi Bennacera, igrača koji sigurno neće ostati u Dinamu i ništa ne znači da li igra ili ne igra. Umjesto da uvede, npr. Šuntu koji je upravo potpisao ugovor s Dinamom, zar to ne bi bilo korektno?

Avatar Scuderia
Scuderia
18:58 02.05.2026.

Novinaru, idući puta stavi rezultat na početak. Onaj koji nije gledao utakmicu mora čitati svaku riječ i još pogađa što se dogodilo.

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
PROTIV VUKOVARA

Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Danijel Hrman
Video sadržaj
DALEKO OD NOGOMETA

Bio je zvijezda Dinama i Hajduka, igrao za Hrvatsku, a danas radi kao autoprijevoznik: 'Vozimo otpadne gume'

– Posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar – kazao je Danijel Hrman u razgovoru za Večernjak.

