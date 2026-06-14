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AKVIZICIJA

Dinamo u neobičnom poslu doveo 18-godišnjeg talenta iz Gane, evo tko je on

Medeama SC
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 20:40

Taylor se vjerojatno pridružuje Akademiji plavih i bit će član Dinamove druge momčadi koja će sljedeće sezone igrati u Prvoj NL. Na posudbi je do kraja sljedeće sezone i imat će vremena pokazati svoj talent

Ganski klub Medeama SC objavio je da je njihov igrač Fuzy Taylor (18) stigao na posudbu u zagrebački Dinamo. Radi se o mladom defenzivnom veznjaku koji je bio standardni član prve momčadi Medeame koji su ove sezone osvojili svoj drugi naslov prvaka Gane.

Taylor je upisao 28 nastupa i jedan gol, a svi put kad je igrao bio je u početnoj postavi momčadi. Propustio je pet utakmica zbog ozljede, a u jednoj je bio na klupi.

Taylor se vjerojatno pridružuje Akademiji plavih i bit će član Dinamove druge momčadi koja će sljedeće sezone igrati u Prvoj NL. Na posudbi je do kraja sljedeće sezone i imat će vremena pokazati svoj talent. 

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Ključne riječi
gana HNL Dinamo

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