Dinamo u neobičnom poslu doveo 18-godišnjeg talenta iz Gane, evo tko je on

Ganski klub Medeama SC objavio je da je njihov igrač Fuzy Taylor (18) stigao na posudbu u zagrebački Dinamo. Radi se o mladom defenzivnom veznjaku koji je bio standardni član prve momčadi Medeame koji su ove sezone osvojili svoj drugi naslov prvaka Gane.

Taylor je upisao 28 nastupa i jedan gol, a svi put kad je igrao bio je u početnoj postavi momčadi. Propustio je pet utakmica zbog ozljede, a u jednoj je bio na klupi.

Taylor se vjerojatno pridružuje Akademiji plavih i bit će član Dinamove druge momčadi koja će sljedeće sezone igrati u Prvoj NL. Na posudbi je do kraja sljedeće sezone i imat će vremena pokazati svoj talent.

Fuzy Taylor Joins Croatian Giants GNK Dinamo Zagreb on a Season-Long Loan.



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