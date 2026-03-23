Može li BiH do plasmana na Svjetsko prvenstvo? Kreće 'operacija Cardiff'

Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupit će se danas u hotelu Malak na Ilidži kako bi započeli operaciju "Cardiff" i bitku za plasman na Svjetsko prvenstvo kroz doigravanje. Izbornik Sergej Barbarez održat će konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza BiH sat vremena prije službenog okupljanja zakazanog za podne. Neki od igrača već su stigli u Sarajevo tijekom vikenda, ovisno o svojim klupskim obvezama, a fotografija na kojoj su zajedno na ručku kapetan Edin Džeko, Tarik Muharemović, Dženis Burnić, Benjamin Tahirović i Nikola Katić najbolje svjedoči o pozitivnoj atmosferi koja vlada uoči presudnih dvoboja.

Prvi izazov za Zmajeve je polufinalni susret protiv Walesa, koji se igra u gostima u Cardiffu u četvrtak, 26. ožujka. Pobjeda u tom dvoboju donijela bi finalni meč doigravanja na domaćem terenu u Zenici, gdje bi protivnik bio bolji iz ogleda Italije i Sjeverne Irske. O mogućoj prijateljskoj utakmici koju će igrati poraženi polufinalisti, nitko u taboru reprezentacije ne želi ni razmišljati jer su sve misli usmjerene isključivo na pobjedu i plasman u finale.

Stručni stožer na čelu s Barbarezom dočekale su i dobre i loše vijesti. Ohrabrujuća informacija je da se Sead Kolašinac nije ozlijedio u jučerašnjem dvoboju svoje Atalante i Verone te će biti potpuno spreman za napore koji slijede. S druge strane, zbog ozljede je s popisa otpao branič Dennis Hadžikadunić, no izbornik je procijenio kako ima dovoljno kvalitetnih rješenja na stoperskim pozicijama te nije pozivao zamjenu. Priliku da se dokažu po prvi put dobila su i dva nova imena, Nidal Čelik i Jovo Lukić, koji su pozvani zahvaljujući odličnoj formi u svojim klubovima.

Vremena za odmor praktički nema, jer će Zmajevi već danas od 17 sati odraditi prvi trening u Trening centru Butmir, koji će prvih 15 minuta biti otvoren za predstavnike medija. Reprezentacija će trenirati u Sarajevu sve do srijede, kada će ujutro odraditi i posljednji trening na stadionu Asim Ferhatović Hase, nakon čega slijedi let za Cardiff. Službena konferencija za medije uoči utakmice zakazana je za srijedu u 20:30 sati po našem vremenu.

Ove utakmice predstavljaju najveći ispit za izbornika Sergeja Barbareza i njegovu viziju reprezentacije koju želi graditi na "hrabrosti i ponosu". Istovremeno, to je prilika za prekid izrazito bolne tradicije i rušenje takozvanog "prokletstva doigravanja" koje prati bosanskohercegovački nogomet. Reprezentacija je do sada čak pet puta zaustavljena na posljednjoj stepenici do velikog natjecanja. Dva puta je koban bio Portugal u borbi za SP 2010. i Euro 2012., zatim Republika Irska u doigravanju za Euro 2016., te u novijoj povijesti Sjeverna Irska i Ukrajina u kvalifikacijama za posljednja dva europska prvenstva.

Ulog je ovoga puta veći nego ikad. Eventualni uspjeh u doigravanju odveo bi Bosnu i Hercegovinu na prvi Mundijal nakon deset godina, i to na prvo izdanje Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija. Ždrijeb je već odlučio da bi se Zmajevi u slučaju plasmana našli u skupini B, gdje bi im protivnici bili jedan od domaćina, Kanada, zatim Katar i europski predstavnik Švicarska. Takav uspjeh dodatno bi podigao sportsku euforiju u zemlji, pogotovo nakon što je i rukometna reprezentacija nedavno izborila plasman u doigravanje za svoje Svjetsko prvenstvo.