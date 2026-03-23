HNS IH PREDSTAVIO

Ovo su dresovi u kojima će Hrvatska igrati na Svjetskom prvenstvu!

VL
23.03.2026.
u 09:12

Nova kolekcija objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije, u kojima će Vatreni nastupiti na ovogodišnjem FIFA Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kanadi, SAD-u i Meksiku, objavljeno je na web stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

Nova kolekcija objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti – utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti. Upravo taj osjećaj ponosa, zajedništva i patriotizma utkan je u dizajn novih dresova.

"Novi dresovi imaju snažnu poveznicu s tom povijesnom utakmicom protiv SAD-a, što uistinu ima veliku simboličnu vrijednost s obzirom na to da smo prošle godine obilježili 35 godina od te nezaboravne utakmice, a ove je godine SAD jedan od domaćina turnira. Važno je čuvati uspomenu na te događaje, utakmice i ljude koji su stvarali povijest hrvatskog nogometa te sam siguran da će igrači i navijači s ponosom nositi ovaj dres, koji još jednom naglašava koliko je hrvatska reprezentacija posebna sa svojim prepoznatljivim kvadratićima", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Prvi dres donosi prepoznatljivi hrvatski uzorak crveno-bijelih kvadratića u profinjenijoj i manjoj izvedbi, inspiriranoj originalnim dizajnom iz 1990., ali prilagođenoj zahtjevima modernog nogometa. Drugi dres donosi tamnoplavu varijantu s toniranim kvadratićima, stvarajući snažan i elegantan vizualni identitet koji nadopunjuje domaću garnituru.

"Iako sam imao sreću 194 puta odjenuti najljepši dres na svijetu, taj trenutak još uvijek mi je poseban i dragocjen jer znam što hrvatska reprezentacija znači svakom hrvatskom nogometašu i našim navijačima. Ovaj dres jako me podsjeća na onaj iz 1990., a svi smo stotinu puta vidjeli te povijesne scene kada je započela ova nevjerojatna priča hrvatske nogometne reprezentacije. Stoga ovaj dizajn doživljavam inspirativnim – podsjeća me na velikane koji su postavili temelje današnjih uspjeha. Dres je moderan, lagan i ugodan za igru, ali najvažnije je što zadržava ono najvažnije – prepoznatljivi hrvatski identitet. Nosit ćemo ga s velikim ponosom, kao i svaki do sada", izjavio je kapetan Luka Modrić.

Poseban detalj na unutarnjoj strani dresa nosi poruku "Obitelj", koja simbolizira zajedništvo reprezentacije, navijača i cijele nacije.

Novi dresovi izrađeni su uz primjenu Nikeove inovativne Aero-FIT tehnologije, koja omogućuje optimalnu ventilaciju i regulaciju temperature tijela u zahtjevnim uvjetima natjecanja. Korištenjem naprednih materijala i procesa recikliranja, dresovi su ujedno dio održivog pristupa proizvodnji sportske opreme.
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

A5
a51
09:50 23.03.2026.

Hrvatska treba preispitati svoje sudjelovanje i nastup u USA dokle god se USA bavi drzavnim terorizmom, podrzava genocid i vodi fasisticko imperijalisticku politiku...sve ostalo je duboko licemjerno...

09:44 23.03.2026.

Bolji su onoga što sam očekivao nakon što su se nedavno pojavili renderi. Ovo je ipak ok. Nije genijalno, ali ok. Standardno B dres je bolji.

09:39 23.03.2026.

Ja bih stavio jedan dres s crvenim kvadratima i jedan crni, normalni kvadrati, po cijeloj majici i dolje bijele, odnosno crne hlače. Nakon toga bih to unio u neki zakonski dokument i zabranio promjene dok postoji država.

