VATRENI NA PUTU

Reprezentacija leti u Orlando, Fruk: 'Imperativ je pobjeda, ali isprobavat ćemo nove stvari'

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
23.03.2026.
u 09:10

Iza mene je dosta čudan tjedan, poslije fenomenalne partije u Francuskoj završiti tjedan ovakvim porazom od Gorice je malo nedopustivo za prvaka

Dio hrvatske nogometne reprezentacije otputovao je danas u Orlando gdje vatrene očekuju prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom. Iz Hrvatske su otputovali stručni stožer, igrači iz SuperSport HNL-a i dio delegacije, dok će im se ostali pridružiti u Orlandu. Prije polaska pred novinare je stao Toni Fruk:

- Iza mene je dosta čudan tjedan, poslije fenomenalne partije u Francuskoj završiti tjedan ovakvim porazom od Gorice je malo nedopustivo za prvaka, ali što je, tu je, to je nogomet. Okrećemo se nastavku prvenstva, plan nam je osvojiti Kup, a meni je ovo idealna prilika da malo skrenem misli i potpuno se posvetim reprezentaciji, fokusiram se na utakmice koje dolaze i radujem se tome - kaže Toni Fruk uoči prijateljskih susreta s Kolumbijom i Brazilom.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

- Riječ je o jako teškim protivnicima i utakmicama, ali Hrvatska spada u rang tih najboljih reprezentacija na svijetu i ovo će biti idealan test za nas da vidimo gdje smo pred nastup na Svjetskom prvenstvu. Što ću raditi u avionu tijekom leta? Dobro sam se opremio, bit će dug let, nikad to nisam proživio i veselim se.

U Orlandu će ga dočekati nekadašnji klupski suigrač Marco Pašalić

- Ovaj put mu je olakšano, čeka nas tamo, radujem se što ćemo se vidjeti poslije dugo vremena. A dug put… Trebamo se već privikavati na to, neće biti lagano, ali sve je to dio života.

O značaju rezultata u susretima protiv Kolumbije i Brazila…

- Naravno da nećemo rezultat ostaviti po strani, najvažnije je da se Hrvatska pokaže u najboljem svjetlu. Imperativ nam je pobjeda, ali vjerujem da ćemo isprobavati neke nove stvari u igri za Svjetsko prvenstvo i moramo ovo okupljanje shvatiti maksimalno ozbiljno. Ne treba gledati na te utakmice samo da su prijateljske, trebamo biti na maksimumu. Brazil je veliko ime, ali ima i Brazil veliki respekt prema Hrvatskoj s obzirom na naše prijašnje međusobne utakmice. Očekujem jako dobru utakmicu i da će Hrvatska pokazati puno.

orlando Toni Fruk hrvatska nogometna reprezentacija

