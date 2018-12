Manchester United mi je u srcu, sjajno je vratiti se

Manchester Unitedu nije dugo trebalo da se oporavi od protjerivanja Josea Mourinha i činjenice da moraju krenuti u potragu za novim menadžerom.

Jer samo dan nakon što je Portugalac pokupio svoje stvari i otišao iz kluba, imenovan je novi trener koji bi Crvene vragove trebao voditi do kraja ove sezone.

Riječ je o njihovom bivšem napadaču, Norvežaninu Oleu Gunnaru Solskjaeru (45).

U subotu protiv Cardiffa

– Nosim Manchester United u svom srcu i sjajno je vratiti se u klub u ulozi menadžera. Veselim se radu s talentiranom momčadi kakvu imam na raspolaganju – izjavio je Solskjaer koji će u svom stručnom stožeru imati još i Mikea Phelana, Michaela Carricka i Kierana McKennana.

Neće to novo društvo imati lagan posao posebice kada se u obzir uzme da ih u osmini finala Lige prvaka čeka PSG i da u Premier ligi trenutačno drže šestu poziciju s 26 bodova, dok prvoplasirani Liverpool ima teško dostižnih 45.

No, prvi ispit imat će u subotu na gostovanju kod Cardiffa (18.30 sati). Imat će dotad Solskjaer priliku barem malo upoznati momčad i razraditi taktiku. I sam je kao igrač bio napadač pa zna koliko je ofenzivni dio bitan, posebice za United kojemu pogodaka i bodova nedostaje.

Solskjaer je tijekom igračke karijere igrao za Manchester United i to od 1996. do 2007. godine te je u 235 nastupa postigao 91 pogodak. Punih jedanaest godina proveo je na Old Traffordu, a prije dolaska na veliku scenu bio je član Moldea i Clausenengena.

Već se jednom okusio i na trenerskoj poziciji u velikom klubu jer tri je godine vodio rezervnu momčad Manchester Uniteda. Kasnije je postao trener Moldea s kojim je osvojio dva naslova prvaka Norveške, a nakon kratkog boravka u Cardiff Cityju, ponovno je sjeo na klupu Moldea. Hoće li mu Manchester United biti preveliki zalogaj tek ćemo vidjeti.

Profitiraju odlaskom Mourinha

No, bilo kako bilo klub je već profitirao što se riješio Mourinha. Naime, Unitedu je porasla vrijednost dionica, Mourinhov odlazak bio je i ogromna reklama na društvenim mrežama, a povećala im se i medijska vidljivost te popularnost.

Još samo nedostaje da u porastu budu i bodovi na prvenstvenoj ljestvici i razina i kvaliteta igre. Pa gdje će im biti kraj...

