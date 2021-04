Legenda jednim potezom razljutila čelnike Dinama pa morao platiti 20.000 eura!

Ivan Krstanović (38) postigao je nedavno protiv Hajduka dva pogotka i time dostigao Miljenka Mumleka na vječitoj ljestvici najboljih strijelaca HNL-a. Mumlek i Krstanović za sada imaju po 106 postignutih pogodaka.

– Mumleka sam dostigao, a sada “jurim” Joška Popovića koji je postigao 111 pogodaka. Dakle, treba mi još samo pet pogodaka. Ne znam hoće li mi to uspjeti do kraja ove sezone jer preostaje samo devet kola za odigrati. No tko zna, ako neću ove sezone, možda ću to ostvariti sljedeće. Ovo mi je 12. sezona u HNL-u i odlučio sam igrati dok me zdravlje služi i dok me u klubu trebaju. Najviše me strah ozljede jer mislim da bi to bio kraj za mene – istaknuo je Krstanović.

Ivan ili kako ga od milja zovu Krle ili Popo, već sada je vlasnik nekoliko zanimljivih rekorda u HNL-u. Primjerice, igrač je s najviše postignutih pogodaka kada je riječ o nogometašima koji su s klupe ulazili u igru. Tako je postigao 20 pogodaka. Vlasnik je i rekorda kao igrač koji je zabio najviše golova jednom klubu – 16 Hajduku, ali je također postigao najviše pogodaka iz jedanaesterca u HNL_u – 29 zgoditaka.

– Ne zamaram se rekordima. Lijepo sve to zvuči, no meni je bitno da sam sva ta ostvarenja zaslužio svojim radom. Sigurno bi te brojke bile i bolje da nisam kasno počeo igrati nogomet. U NK Zagreb došao sam s 25 godina. Do dolaska sam uglavnom igrao rekreacijski za nekoliko klubova u Hercegovini. Svi me pitaju kako to da sam baš Hajduku postigao najviše pogodaka? Nema tu nikakve tajne. Tako se dogodilo. Pripremam se jednako za Hajduk, Rijeku, Dinamo ili nekog četvrtog – istaknuo je Krstanović.

Koliko ste jedanaesteraca promašili u karijeri?

– U HNL-u samo dva. Prvi dok sam igrao za Zadar. Udarac s bijele točke obranio je Sluga, tadašnji vratar Lokomotive. Drugi sam nedavno promašio protiv Šibenika. Promašio sam cijela vrata – istaknuo je.

Kako to da nikad niste zaigrali u inozemstvu?

– Nisam imao sreće. Kako bih se s kojim klubom dogovorio, uvijek bi nešto iskrsnulo u posljednji trenutak i nije se nikad dogodio transfer. Najbliže odlasku vani bio sam kada sam već potpisao za jedan klub iz Irana. No, klub je baš tada upao u neke financijske teškoće i to je propalo. Bio sam blizu igranja za talijanski Varese i engleski Sheffield Wednesday – priča Krstanović.

Možda bi neki transfer uspio da ste imali profesionalnog menadžera?

– Nikad nisam imao menadžera i nije mi krivo zbog toga. O mojoj karijeri brinuli su se članovi obitelji, otac Jozo te braća Ilija i Ivan – naglasio je Ivan.

Imate dva brata i tri sestre, no nitko se nije bavio sportom osim vas?

– Istina. Jedan od braće je nešto malo trenirao boks i to je bilo to – dodao je Krstanović.

Nikad niste zaigrali za reprezentaciju Hrvatske?

– To mi je jedna od rijetkih stvari za kojom žalim u dosadašnjoj karijeri. Jednom me na širi popis stavio Slaven Bilić i za mene je to bila velika čast. No nisam se zanosio idejom da ću zaigrati jer je Hrvatska u tom trenutku imala niz sjajnih napadača poput Olića i Mandžukića – naglasio je Ivan.

U dugogodišnjoj karijeri u HNL-u nanizao je mnogo anegdota. Jedna od poznatijih dogodila se uoči utakmice protiv Porta u Ligi prvaka 2012. godine. Uoči utakmice, u kojoj nije igrao zbog ozljede, Krstanović je sjeo u svečanu ložu. Nekoliko minuta poslije stigao je član Skupštine, čije je mjesto Krstanović zauzeo. Unatoč molbi, napadač Dinama nije se htio ustati, što je razljutilo čelnike Dinama. Kaznili su ga s 20.000 eura.

– Sjećam se prve utakmice za Dinamo. Bilo je to protiv Neftčija u Ligi prvaka. Postigao sam pogodak koji sam posvetio roditeljima, mami Ruži i ocu Jozi. Inače, obitelj je u to vrijeme bila na svakoj mojoj utakmici. Sada rijetko dolaze na utakmice zbog pandemije – rekao je Krstanović.

Kako vam je u Koprivnici?

– Odlično. Godi mi život u malom gradu gdje svatko svakoga poznaje. Ljudi su dobri, pristupačni, uvijek spremni da pomognu. Ako me Slaven bude želio sljedeće sezone, vrlo bih rado ostao u Podravini. Tu mi se baš sviđa – zaključio je Ivan Krstanović koji je iz Zagreba prešao u Dinamo za milijun eura.

– Dogovorili smo se za deset minuta – istaknuo je Krstanović.