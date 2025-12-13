Naši Portali
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Kaos na hitnoj u Dalmaciji zbog liječnika iz Irana: 'Uključio je ChatGPT da se ne osramoti potpuno'

Ilustracija cijepljenja protiv Covida 19
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 12:08

Ministarstvo zdravstva također potvrdilo je da liječnik ima važeću licencu i ispunjava formalne uvjete za rad.

Zbog liječnika iz Irana koji radi u hitnoj službi u Drnišu, a prema tvrdnjama dijela djelatnika ne govori dovoljno hrvatski, među zaposlenicima se digla ozbiljna uzbuna. Jedan od djelatnika hitne medicine, koji je o svemu govorio za Net.hr, tvrdi da se u praksi događa da medicinsko osoblje mora prevoditi umjesto liječnika pa čak i pomagati mu uz pomoć aplikacija.

"Sve intervencije prevodim. Dogodilo se da je pacijent shvatio da se liječnik ne snalazi s jezikom pa mu je rekao da mogu na engleskom. Doktor je tada uključio ChatGPT da se ne osramoti potpuno’", ispričao je izvor s hitne za Net.hr, ističući da je to nedopustivo u dinamičnom i osjetljivom okruženju hitne medicinske pomoći. Prema njegovim riječima, problem je posebno izražen jer se radi o području sa starijim stanovništvom koje često ne govori strane jezike. Liječnik je, kako navodi spomenuti portal, već radio u Šibeniku i Primoštenu, odakle je, zbog pritužbi, premješten u Drniš.

Slično iskustvo potvrdila je i jedna medicinska sestra iz Šibenika, koja također kaže da su sestre često bile i prevoditelji i ‘pola doktora’. "Neugodno je i pacijentima kad vide da liječnik ne zna jezik. Smatram da u hitnoj moraju raditi liječnici koji mogu normalno komunicirati s pacijentima", rekla je.  Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije Tomislav Jukić kazao je da liječnik posjeduje certifikat o poznavanju hrvatskog jezika na razini B2 te da službenih pritužbi nije bilo. Ministarstvo zdravstva također je potvrdilo da liječnik ima važeću licencu i ispunjava formalne uvjete za rad.
Ključne riječi
strani radnici liječnik

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar EU Balija
EU Balija
13:34 13.12.2025.

On razumije sve, ali se teze izrazava

HU
Heroj_ulice
12:30 13.12.2025.

Ovo je samo još jedna potvrda koliko smo ozbiljna zemlja koja provodi zakone. U drugim bi zbog ovog slučaja ministar već bio u zatvoru a ne davao ostavku.

AM
amnezija
12:59 13.12.2025.

Nedopustivo je da netko tko ne poznaje standardni hrvatski jezik radi u zdravstvenom sustavu. Pogotovo ako je hitna pomoć u pitanju gdje je brzina ključni faktor. Sramota.

