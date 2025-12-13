Kaos na hitnoj u Dalmaciji zbog liječnika iz Irana: 'Uključio je ChatGPT da se ne osramoti potpuno'

Zbog liječnika iz Irana koji radi u hitnoj službi u Drnišu, a prema tvrdnjama dijela djelatnika ne govori dovoljno hrvatski, među zaposlenicima se digla ozbiljna uzbuna. Jedan od djelatnika hitne medicine, koji je o svemu govorio za Net.hr, tvrdi da se u praksi događa da medicinsko osoblje mora prevoditi umjesto liječnika pa čak i pomagati mu uz pomoć aplikacija.

"Sve intervencije prevodim. Dogodilo se da je pacijent shvatio da se liječnik ne snalazi s jezikom pa mu je rekao da mogu na engleskom. Doktor je tada uključio ChatGPT da se ne osramoti potpuno’", ispričao je izvor s hitne za Net.hr, ističući da je to nedopustivo u dinamičnom i osjetljivom okruženju hitne medicinske pomoći. Prema njegovim riječima, problem je posebno izražen jer se radi o području sa starijim stanovništvom koje često ne govori strane jezike. Liječnik je, kako navodi spomenuti portal, već radio u Šibeniku i Primoštenu, odakle je, zbog pritužbi, premješten u Drniš.

Slično iskustvo potvrdila je i jedna medicinska sestra iz Šibenika, koja također kaže da su sestre često bile i prevoditelji i ‘pola doktora’. "Neugodno je i pacijentima kad vide da liječnik ne zna jezik. Smatram da u hitnoj moraju raditi liječnici koji mogu normalno komunicirati s pacijentima", rekla je. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije Tomislav Jukić kazao je da liječnik posjeduje certifikat o poznavanju hrvatskog jezika na razini B2 te da službenih pritužbi nije bilo. Ministarstvo zdravstva također je potvrdilo da liječnik ima važeću licencu i ispunjava formalne uvjete za rad.