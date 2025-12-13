Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
SPORNA SITUACIJA

Je li drugi gol Hajduka trebao biti poništen? Bivši sudac tvrdi: 'Nema osnova da se sudi prekršaj'

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.12.2025.
u 21:50

Napadač Hajduka našao se u zračnom duelu s Marijom Šitumom, a činilo se kako je laktom udario braniča Lokomotive u lice nakon čega je Šitum ostao ležati

Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 3:1 u 17. kolu HNL-a i tako privremeno zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice. Pogotke za pobjedu Hajduka zabijali su Ante Rebić u 27. i 73. minuti, a jedan je dodao i Michele Šego u 54. Lokomotiva je povela u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića.

Zagrebačka momčad pružala je dobar otpor favoriziranom Hajduku u prvom poluvremenu, dok je u drugom dijelu na terenu praktički postojala samo jedna momčad. Ipak, tko zna kako bi se stvari razvile da Hajduk nije zabio drugi pogodak u 54. minuti, a kojem je prethodio mogući prekršaj Rebića.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Napadač Hajduka našao se u zračnom duelu s Marijom Šitumom, a činilo se kako je laktom udario braniča Lokomotive u lice nakon čega je Šitum ostao ležati. U nastavku akcije Hajduk je postigao vodeći pogodak, a nogometaši i klupa domaće momčadi skočili su i tražili prekršaj. Situaciju je pregledao VAR, a odlučeno je kako pogodak vrijedi.

Situaciju je za Dalmatinski portal analizirao bivši sudac Goran Tenžera koji kaže kako nije bilo prekršaja Rebića te je pogodak Hajduka s pravom priznati.

- Kod drugog pogotka Hajduka u 54. minuti nema nikakvih osnova da se dosudi prekršaj Rebića na igraču Lokomotive Šitumu. Rebić je u normalnom skoku dok Šitum skače prema Rebiću s leđa bez jasne mogućnosti da igra loptom. Uz to, ni jedna kamera nije pokazala da je došlo do jasnog kontakta glave igrača Lokomotive i već prije podignute ruke Rebića - rekao je.
Ključne riječi
Goran Tenžera Ante Rebić Hajduk HNL

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar comandante
comandante
22:22 13.12.2025.

tko ima oči jasno vidi!! nema govora o prekršaju, Rebić ga i ne vidi, ovaj skače na njega!!

ZO
Zonasumraka4
22:13 13.12.2025.

Sudačke organizacija uz blagoslov Kustica radi pljačku stoljeća...preočito se navlači za Hajduk, to se i ne krije više. Hajduk je postao državni projekt. HDZovci , Tuđman se okreće u grobu što kadete njegovu Croatiu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!