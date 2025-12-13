Je li drugi gol Hajduka trebao biti poništen? Bivši sudac tvrdi: 'Nema osnova da se sudi prekršaj'

Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 3:1 u 17. kolu HNL-a i tako privremeno zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice. Pogotke za pobjedu Hajduka zabijali su Ante Rebić u 27. i 73. minuti, a jedan je dodao i Michele Šego u 54. Lokomotiva je povela u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića.

Zagrebačka momčad pružala je dobar otpor favoriziranom Hajduku u prvom poluvremenu, dok je u drugom dijelu na terenu praktički postojala samo jedna momčad. Ipak, tko zna kako bi se stvari razvile da Hajduk nije zabio drugi pogodak u 54. minuti, a kojem je prethodio mogući prekršaj Rebića.

Napadač Hajduka našao se u zračnom duelu s Marijom Šitumom, a činilo se kako je laktom udario braniča Lokomotive u lice nakon čega je Šitum ostao ležati. U nastavku akcije Hajduk je postigao vodeći pogodak, a nogometaši i klupa domaće momčadi skočili su i tražili prekršaj. Situaciju je pregledao VAR, a odlučeno je kako pogodak vrijedi.

Situaciju je za Dalmatinski portal analizirao bivši sudac Goran Tenžera koji kaže kako nije bilo prekršaja Rebića te je pogodak Hajduka s pravom priznati.

- Kod drugog pogotka Hajduka u 54. minuti nema nikakvih osnova da se dosudi prekršaj Rebića na igraču Lokomotive Šitumu. Rebić je u normalnom skoku dok Šitum skače prema Rebiću s leđa bez jasne mogućnosti da igra loptom. Uz to, ni jedna kamera nije pokazala da je došlo do jasnog kontakta glave igrača Lokomotive i već prije podignute ruke Rebića - rekao je.