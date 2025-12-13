Luksuzan Božić u Kulmerovim dvorima! Evo kako je Iva Todorić uredila svoj dom za blagdane

Poduzetnica Iva Todorić poznata je kao ljubiteljica Božića i blagdanskih dekoracija, a već ranije je otkrila da je još početkom studenog uredila izlog svoje trgovine. No, sada se javila na društvenim mrežama i pokazala kako je uredila svoj dom, Kulmerove dvore. Na fotografijama se može vidjeti prava božićna bajka i toplina koju inače viđamo samo u filmovima. Fotografije su u trenu postale viralne, a komentari divljenja ne prestaju pristizati, potvrđujući da je stvoreno nešto uistinu posebno – prostor u kojem se Božić, kako i sami kažu, ne postavlja, već istinski živi.

Kada se pogledaju ove spektakularne fotografije, prva riječ koja pada na pamet je – bezvremenska elegancija. Na fotografijama se može vidjeti klasični pristup blagdanskom uređenju koji nikada ne izlazi iz mode. Paleta boja temelji se na tri stupa božićne tradicije: dubokoj, bogatoj zelenoj boji jelovih grana koja simbolizira život i nadu; strastvenoj i toploj crvenoj koja priziva osjećaj ljubavi i slavlja; te profinjenoj zlatnoj koja unosi dozu luksuza, svjetlosti i svečanosti. Ova harmonična kombinacija provlači se kroz svaki kutak prostranog dnevnog boravka i blagovaonice, stvarajući kohezivnu i nevjerojatno toplu atmosferu. "Ovo nije samo božićno uređenje. Ovo je dom obučen u božićnu radost," stoji u emotivnom opisu objave, savršeno sažimajući filozofiju koja stoji iza ovog projekta. Svaki detalj, od najmanje mašne do najvećeg aranžmana, osmišljen je s ciljem da probudi nostalgiju, toplinu i onu posebnu, gotovo djetinju radost koju osjećamo samo jednom godišnje.

FOTO Luksuzan izgled! Iva Todorić spremna je za Božić, a ovako je uredila svoju cvjećarnicu

Središnji i bez sumnje najimpresivniji element dnevnog boravka je veličanstveno božićno drvce. Visoko, raskošno i savršeno simetrično, ono dominira prostorom poput tihog, svjetlucavog diva. Njegove guste zelene grane okićene su stotinama sjajnih zlatnih kuglica koje reflektiraju toplu svjetlost lampica i plamen svijeća, stvarajući igru svjetla i sjene koja hipnotizira. Umjesto šarenih ukrasa, Iva se odlučila za jednostavnost koja odiše luksuzom – svaka kuglica vezana je malom, elegantnom mašnom od crvenog baršuna. Upravo taj detalj, ta meka tekstura baršuna, unosi u cijelu priču notu topline i mekoće, pretvarajući bor u prizor koji, kako kaže opis, "unosi onaj trenutak ushićenja koji pamtimo iz djetinjstva." Gledajući ga, gotovo da možemo osjetiti uzbuđenje božićnog jutra i čuti pucketanje vatre iz kamina.

A kamin dobio je ulogu prave "pozornice blagdanske magije". Njegova mramorna polica ukrašena je teškom, bogatom girlandom od jelovih grana, isprepletenom crvenim bobicama i baršunastim vrpcama koje se elegantno spuštaju prema podu. Na svakom kraju police postavljeni su visoki svijećnjaci s dugim crvenim svijećama čiji plamen baca treperavu svjetlost na cijeli prizor. Iznad kamina, veliko ogledalo u pozlaćenom okviru reflektira cijelu prostoriju, udvostručujući čaroliju i stvarajući iluziju beskrajnog blagdanskog sjaja. Dva manja, ali jednako bogata vijenca postavljena su sa svake strane ogledala, zaokružujući ovu savršeno simetričnu i elegantnu kompoziciju.

Prostor odiše udobnošću i poziva na opuštanje. Masivne sofe i fotelje presvučene su finim tkaninama, od neutralnih tonova do baršunasto crvene, a mekani jastuci u komplementarnim bojama dodatno naglašavaju osjećaj ugode. Na stolićima za kavu nalaze se pomno osmišljeni aranžmani. Zimzelene grane, crvene ruže, zlatne kuglice i svijeće stvaraju male oaze ljepote koje privlače pogled. Posebno šarmantan detalj su drveni konjići za ljuljanje, postavljeni kao "blagdanski čuvari uspomena", koji unose dašak dječje nevinosti i nostalgije u ovaj inače vrlo profinjen i odrastao prostor. Sve je obasjano toplom, mekom svjetlošću koja dolazi iz nekoliko izvora – raskošnog kristalnog lustera koji visi sa stropa, elegantnih stolnih lampi i, naravno, stotina sitnih lampica na božićnom drvcu. Ta harmonija svjetla, boja i tekstura stvara ambijent u kojem se "osjeća mir, pripadnost i zahvalnost."

Čarolija se iz dnevnog boravka neprimjetno prelijeva u blagovaonicu, gdje nas čeka prizor dostojan kraljevskog dvora. Dugački blagovaonski stol postavljen je za svečanu večeru, a svaki detalj odiše elegancijom. Stol je ukrašen s nekoliko manjih cvjetnih aranžmana koji ponavljaju motiv crvenih ruža i zelenila, dok visoki svijećnjaci dodaju na dramatičnosti i svečanosti. Ipak, ono što apsolutno dominira prostorijom i što je izazvalo pravo oduševljenje na društvenim mrežama jest spektakularna cvjetna instalacija koja visi s lustera iznad stola. Riječ je o pravom umjetničkom djelu – oblaku zelenila, crvenog cvijeća i pozlaćenih grana koji lebdi iznad gostiju, stvarajući osjećaj kao da sjede u začaranoj šumi. Fotografije prostora, možete pogledati OVDJE.

Reakcije pratitelja na Instagramu bile su, očekivano, jednoglasne – čisto oduševljenje. Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare pretvorio se u niz komplimenata. "Bor je magičan", "Predivno", "Prekrasnoooo", samo su neke od poruka koje su se nizale. Mnogi su istaknuli bezvremensku ljepotu klasične crvene boje: "Nema do crvene", napisala je jedna korisnica. Ipak, najviše pažnje privukao je već spomenuti detalj u blagovaonici, što najbolje sažima komentar: "Sve je prekrasno ali ovo na lusteru je WOW".

Podsjetimo, Iva je na svoj izlog u Maloj ulici 1 u Zagrebu uredila božićnim trakama i prigodnim medvjedićima te privlačila poglede svih prolaznika i ljubitelja Božića.