Policija dvoboj Lokomotive i Hajduka proglasila utakmicom visokog rizika, evo i zašto

Nogometna utakmica SuperSport Hrvatske nogometne lige između Lokomotive i Hajduka koja se igra u subotu 13. prosinca s početkom u 17.45 sati na Gradskom stadionu Maksimir u Zagrebu policija je proglasila utakmicom visokog rizika. Kako je objavljeno na stranicama MUP-a, policija će tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti.



U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, navodi MUP u svom priopćenju.

Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima., dodaje MUP.