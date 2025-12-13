UŽIVO Marino Vrgoč oduševio nastupom, dobio veliki pljesak publike

Svijetla pozornice u gruzijskoj prijestolnici Tbilisiju spremna su za 23. izdanje Dječjeg Eurosonga. Za Hrvatsku je ovo izdanje posebno značajno jer označava veliki povratak na natjecanje nakon dugih 11 godina pauze. Naše boje brani talentirani Marino Vrgoč iz Ploča s pjesmom "Snovi", za koju glazbu potpisuje Ines Prajo, a tekst Arjana Kunštek. Ždrijeb je odlučio da će Marino nastupiti pod rednim brojem tri, odmah nakon predstavnika Malte i Azerbajdžana, što mu daje priliku da već na samom početku showa osvoji srca publike i žirija diljem Europe i svijeta. Premda ima samo 10 godina, Marino je odlično izveo pjesmu, i na kraju se na engleskom jeziku zahvalio publici na podršci.

Pjesma s kojom Marino stupa pred milijunsku publiku nosi simboličan naziv „Snovi“, a potpisuje je provjereni autorski duo, Ines Prajo i Arjana Kunštek, dok je u pisanju teksta sudjelovao i sam Marino. Kako je otkrio šef hrvatske delegacije Tomislav Štengl, pjesma je odabrana između nekoliko pristiglih prijedloga jer se Marino u njoj najbolje pronašao, a njezina poruka savršeno odgovara njegovom izričaju. Sam Marino ističe kako ga je osvojila na prvu jer govori o tome da svatko ima pravo sanjati i raditi ono što ga čini sretnim. „Pjesma je baš divna, dječja, govori o snovima djece. Moji su sretni što sam ostvario svoj dječački san i to što imam svoju prvu pjesmu“, izjavio je skromni dječak, čija je izvedba već na probama oduševila prisutne i dala naslutiti da nas večeras čeka nastup za pamćenje. HRT izravno prenosi natjecanje, a komentiraju ga Duško Ćurlić i Mia Dimšić.

Iako pjeva poput iskusnog profesionalca, Marino je i dalje samo dječak s velikim srcem i još većim snovima koji se ne tiču samo glazbe. Njegova iskrena želja je da jednog dana postane doktor i pomaže ljudima, što planira ostvariti uz pjevačku karijeru. U svemu tome najveća mu je podrška njegova majka Manda, koja je, kako kaže, istovremeno i vozačica i učiteljica, ali i cijela obitelj, od dide Mića i babe Bosiljke do sugrađana koji su mu nadjenuli simpatičan nadimak „mali Mišo“. Ta podrška daje mu snagu da balansira između školskih obveza, proba i putovanja. „Velika je čast predstavljati Hrvatsku. ‘Voice Kids’ gledala je cijela država, a Eurosong prati cijela Europa“, poručio je Marino, svjestan odgovornosti, ali bez trunke treme.

Pripreme u Gruziji, kamo je otputovao još 5. prosinca, bile su intenzivne, ali za Marina i iznimno zabavne. „Probe idu super! Nisu baš toliko teške jer dobro slušam upute. Upoznao sam se s drugim natjecateljima, družimo se i odmah mi je sve lakše“, otkrio je simpatični Pločanin. Za scenski nastup, na kojem su uz njega radili Jurica Bošković i cijeli tim s HRT-a, obećao je da će izgledati „kao jedan veliki san“ te poručio obožavateljima: „Jedva čekam nastup, dat ću sve od sebe da nas najbolje predstavim! Pjevat ću iz srca i duše, kao i uvijek! Nadam se da će svi osjetiti poruku pjesme i da će im biti kao u bajci.“

Domaćin ovogodišnjeg spektakla je Gruzija, zemlja koja je postala prava velesila Dječjeg Eurosonga. Priliku za organizaciju zaslužili su trijumfom Andrije Putkaradzea na prošlogodišnjem natjecanju u Madridu s pjesmom "To My Mom". Ta pobjeda bila je rekordna četvrta za Gruziju, čime su se učvrstili na poziciji najuspješnije zemlje u povijesti natjecanja, nadmašivši Bjelorusiju i Francusku. Ovo će biti drugi put da se Dječji Eurosong održava u Tbilisiju, nakon uspješnog domaćinstva 2017. godine. Natjecanje se odvija u Gimnastičkoj dvorani Olimpijskog grada, a gruzijski javni servis GPB obećava produkciju na najvišoj razini, dostojnu ugleda koji uživaju. Kroz večer će gledatelje voditi iskusni televizijski voditelji David Aladashvili i Liza Tsiklauri, poznata lica gruzijske javne televizije.

Na pozornici u Tbilisiju svoje će pjesme izvesti mladi talenti iz ukupno 18 zemalja, što je najveći broj sudionika od 2021. godine. Osim Hrvatske, povratak na natjecanje nakon višegodišnjeg izbivanja ostvarile su i Crna Gora, koja je posljednji put sudjelovala 2015., te Azerbajdžan, koji se vraća nakon 2021. godine. S druge strane, Estonija i Njemačka, koje su sudjelovale prošle godine, odlučile su preskočiti ovogodišnje izdanje. Popis izvođača ispunjen je raznolikim glazbenim stilovima, od balada poput malteške "I Believe" Elize Borg do energičnih pop pjesama kao što je "Rockstar" Talijana Leonarda Giovannangelija. Konkurencija je i ove godine iznimno jaka, a svaka zemlja šalje svoje najbolje mlade nade u borbu za prestižni trofej.

Produkcijski tim potrudio se da i vizualni identitet natjecanja bude na zavidnoj razini. Scenografija je duboko ukorijenjena u gruzijskoj baštini, a središnji element pozornice je upečatljiva reprezentacija tradicionalnog narodnog bubnja Doli, koji generacijama daje ritam gruzijskim slavljima. Oko njega se uzdižu skulpturalni oblici nadahnuti dramatičnim planinskim krajolicima zemlje, kao i dvorcima i utvrđenim selima koji krase Gruziju. Cijeli događaj odvija se pod trajnim sloganom "United by Music" (Ujedinjeni glazbom), koji je preuzet od seniorskog Eurosonga kako bi se ojačala veza između dva natjecanja. U revijalnom dijelu programa nastupit će i neki od bivših gruzijskih pobjednika, uključujući grupu Bzikebi (2008.), Candy (2011.) i prošlogodišnjeg slavljenika Andriju Putkaradzea.

Pobjednika Dječjeg Eurosonga odlučuje kombinacija glasova nacionalnih žirija i publike iz cijelog svijeta, pri čemu svaki dio nosi 50 posto ukupnih bodova. Dobra vijest za sve navijače u Hrvatskoj je da mogu glasati za našeg predstavnika Marina Vrgoča. Online glasanje otvoreno je za sve, bez obzira na to nalaze li se u zemlji sudionici ili ne. Prvi krug glasanja traje sve do početka prijenosa. Drugi krug otvara se nakon što posljednji izvođač završi svoj nastup i traje otprilike 15 minuta. Da bi glas bio važeći, potrebno je odabrati tri favorita, među kojima može biti i predstavnik vlastite zemlje. Svi glasovi prikupljeni online pretvaraju se u bodove koji se proporcionalno dodjeljuju natjecateljima.

REDOSLIJED NASTUPA:

1. Malta - Eliza Borg - 'I Believe'

2. Azerbejdžan - Yağmur - 'Miau Miau'

3. Hrvatska - Marino Vrgoč - 'Snovi'

4. San Marino - Martina CRV - 'Beyond the Stars'

5. Armenija - Albert - 'Brave Heart'

6. Ukrajina - Sofia Nersesian - 'Motanka'

7. Irska - Lottie O'Driscoll Murray -'Rúin'

8. Nizozemska - Meadow - 'Freeze'

9. Poljska - Marianna Kłos - 'Brightest Light'

10. Sjeverna Makedonija - Nela Mančeska - 'Miracle'

11. Crna Gora - Asja Džogović - 'I tužna i srećna priča'

12. Italija - Leonardo Giovannangeli - 'Rockstar'

13. Portugal - Inês Gonçalves - 'Para onde vai o amor?'

14. Španjolska - Gonzalo Pinillos - 'Érase una vez (Once Upon a Time)'

15. Gruzija - Anita Abgariani - 'Shine Like a Star'

16. Cipar - Rafaella & Christos - 'Away'

17. Francuska - Lou Deleuze - 'Ce monde'

18. Albanija - Kroni Pula - 'Fruta perim'