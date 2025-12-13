Hajduk prekinuo crni niz, Garcia nahvalio igrače: 'Da samo vidite kako treniraju...'

Nogometaši Hajduka prekinuli su niz od tri uzastopne utakmice u prvenstvu bez pobjede slavljem protiv Lokomotive na Maksimiru s 3:1. Domaća momčad povela je golom Aleksa Stojakovića u 12. minuti, a 15 minuta kasnije za Hajduk je izjednačio Ante Rebić. Istri igrač asistirao je Micheleu Šegi u 54. minuti za potpuni preokret te postavio konačni rezultat u 73. minuti.

Ova pobjeda stigla je nakon dva uzastopna remija protiv Varaždina i Dinama te teškog poraza od Rijeke i tako popravila raspoloženje u momčadi uoči posljednjeg kola prvog dijela sezone. Trener Gonzalo Garcia bio je iznimno zadovoljan pristupom svojih igrača:

- Ako pobijediš, normalno je da je sve OK. Sretan sam zbog igrača i zbog sebe. Često moram slušati i čitati glupe stvari i drago mi je kako se igrači razvijaju i napreduju. Vidite mlade igrače: Šegu, Pukštasa, Sigura, Mlačića. Tu je Rebić koji je danas odigrao sjajno. Sretni su, rade i to me veseli - započeo je svoju analizu utakmice Garcia.

- Dobro smo započeli utakmicu, kontrolirali smo je. Vidjela se kvaliteta Lokomotive kad su zabili gol u prvoj šansi nakon naše greške, ali igrači su igrali sa samopouzdanjem i disciplinom, vratili smo se. Bitan je rezultat, ali je bitno i kako se igrači osjećaju - nastavio je:

- Nekad možeš pobijediti i osjećati se užasno i obrnuto. Krovinović nije trebao startati, a odigrao je odlično, baš kao i Guillamon. Kad radiš, spreman si igrati i pobijediti. Vukovar? Znamo da smo favoriti u toj utakmici, ali ne i u ligi. Moramo igrati energično kao danas svaki put, jer ćemo u suprotnom izgubiti. Igrači znaju koja je realnost. Da samo vidite kako treniraju... - završio je svoju izjavu za MAXSport Garcia.

Hajduk u posljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva dočekuje pretposljednji Vukovar.