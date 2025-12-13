Ispovijest pilota "nevidljivog" F-117: Padao sam i zamišljao kako me čekaju Srbi kojima sam upravo granatirao glavni grad

Američki pilot Darrell Patrick Zelko, koji je 27. ožujka 1999. upravljao “nevidljivim” avionom F-117 oborenim tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, godinama kasnije ispričao je kako je preživio obaranje i kako je spašen u jednoj od najsloženijih operacija potrage i spašavanja još od Vijetnamskog rata. Zelko je tog dana poletio iz baze Aviano u Italiji te se, nakon izvršenja borbenog zadatka iznad Beograda, našao na meti tadašnje jugoslavenske protuzračne obrane. Iako je izbjegao nekoliko projektila, jedan ga je pogodio u krilo, zbog čega je avion počeo nekontrolirano padati.

– Sve mi je prolazilo kroz glavu: obitelj, život, avion koji se ruši. U jednom trenutku našao sam se u katapult-sjedalu koje je padalo. Uspio sam se osloboditi i spustiti padobranom – ispričao je Zelko u dokumentarnoj seriji National Geographica, piše Military.com. Sletio je na polje između dva sela, tridesetak kilometara od Beograda, te se sakrio u kanal za odvodnjavanje, gdje je proveo više sati čekajući spas. U tom razdoblju čuo je vozila, helikoptere pa čak i psa koji mu se približio, no nije bio otkriven. – Bio sam uvjeren da me traže i da su srpski vojnici blizu – rekao je.

Spasilački helikopter poletio je iz Tuzle, no operacija nije prošla bez problema jer se Zelku u jednom trenutku pokvario uređaj za infracrveno označavanje. Kada je čuo poruku preko radija da ga ne vide, iskočio je iz kanala i ispalio signalnu raketu.– U tom trenutku nisam znao tko će prvi doći do mene. Kad su mi se približila dvojica vojnika i progovorila na engleskom, znao sam da sam spašen – prisjetio se. Dan kasnije nazvao je kćer i čestitao joj deseti rođendan. Tek tada, kaže, postao je svjestan da je preživio. Godinama poslije posjetio je Srbiju i sprijateljio se sa Zoltanom Danijem, zapovjednikom postrojbe koja je oborila njegov avion.