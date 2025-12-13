Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
27. OŽUJKA 1999. GODINE

Ispovijest pilota "nevidljivog" F-117: Padao sam i zamišljao kako me čekaju Srbi kojima sam upravo granatirao glavni grad

Wikipedia/Profimedia
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 12:30

– Sve mi je prolazilo kroz glavu: obitelj, život, avion koji se ruši. U jednom trenutku našao sam se u katapult-sjedalu koje je padalo. Uspio sam se osloboditi i spustiti padobranom – ispričao je Zelko u dokumentarnoj seriji National Geographica

Američki pilot Darrell Patrick Zelko, koji je 27. ožujka 1999. upravljao “nevidljivim” avionom F-117 oborenim tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, godinama kasnije ispričao je kako je preživio obaranje i kako je spašen u jednoj od najsloženijih operacija potrage i spašavanja još od Vijetnamskog rata. Zelko je tog dana poletio iz baze Aviano u Italiji te se, nakon izvršenja borbenog zadatka iznad Beograda, našao na meti tadašnje jugoslavenske protuzračne obrane. Iako je izbjegao nekoliko projektila, jedan ga je pogodio u krilo, zbog čega je avion počeo nekontrolirano padati.

– Sve mi je prolazilo kroz glavu: obitelj, život, avion koji se ruši. U jednom trenutku našao sam se u katapult-sjedalu koje je padalo. Uspio sam se osloboditi i spustiti padobranom – ispričao je Zelko u dokumentarnoj seriji National Geographica, piše Military.com. Sletio je na polje između dva sela, tridesetak kilometara od Beograda, te se sakrio u kanal za odvodnjavanje, gdje je proveo više sati čekajući spas. U tom razdoblju čuo je vozila, helikoptere pa čak i psa koji mu se približio, no nije bio otkriven. – Bio sam uvjeren da me traže i da su srpski vojnici blizu – rekao je.

Spasilački helikopter poletio je iz Tuzle, no operacija nije prošla bez problema jer se Zelku u jednom trenutku pokvario uređaj za infracrveno označavanje. Kada je čuo poruku preko radija da ga ne vide, iskočio je iz kanala i ispalio signalnu raketu.– U tom trenutku nisam znao tko će prvi doći do mene. Kad su mi se približila dvojica vojnika i progovorila na engleskom, znao sam da sam spašen – prisjetio se. Dan kasnije nazvao je kćer i čestitao joj deseti rođendan.  Tek tada, kaže, postao je svjestan da je preživio. Godinama poslije posjetio je Srbiju i sprijateljio se sa Zoltanom Danijem, zapovjednikom postrojbe koja je oborila njegov avion.

Ključne riječi
američki pilot

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
13:08 13.12.2025.

Ruka ti se pozlatila

Avatar Malazan
Malazan
13:16 13.12.2025.

Jbli vasviše Srbi i vaše stalno kukumavčenje što ih je "bombardovalo"! Da su ih kojom srećom ubili 100 puta više, bilo bi to prekrasno!

Avatar Hazl113
Hazl113
12:44 13.12.2025.

Čemu sad ovaj članak. Zašto se onda barem ne piše revidirani, kada je doznao nakon 16 god. da ga nije oborila raketa, već topovi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!