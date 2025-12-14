Naši Portali
VJEČNO ĆE ŽALITI

Modrićeva karijera mogla je izgledati puno drugačije: Bivši sportski direktor velikana otkrio kako ga je skoro doveo

VL
Autor
Karlo Koret
14.12.2025.
u 10:02

Modrićeva karijera mogla je izgledati puno drugačije da se kao 18-godišnjak pridružio talijanskom velikanu.

Luka Modrić jedan je od najvećih veznih igrača svih vremena kao i jedan od najomiljenijih nogometaša uopće. S punih 40 godina, i dalje igra na najvišem nivou u dresu Milana, momčadi koja trenutačno dijeli vrh ljestvice Serie A s Napolijem - obje momčadi imaju po 31 bod.

Njegovu nogometnu priču svi znaju, od probijanja pred svjetla reflektora u dresovima Dinama i Tottenhama pa potom 13 fantastičnih godina u Real Madridu tijekom kojih je osvojio i Zlatnu loptu - nagradu za najboljeg nogometaša svijeta 2018. godine. Ipak, ta je priča mogla izgledati puno drugačije kako je otkrio bivši sportski direktor Napolija Pierpaolo Marino u razgovoru za La Stampu.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

On tvrdi kako je vrlo rano zapazio Modrićev talent te ga htio dovesti u napuljski klub dok je tamo radio između 2004. i 2009. Želio je da se Luka pridruži četverostrukom prvaku Italije u dobi od 18 godina dok se još borio za minutažu u zagrebačkom Dinamu. Marino je otkrio i zašto mu se želja nije ostvarila:

- Tada je Luka bio nepoznat i tek počinjao svoju karijeru. Htio sam ga dovesti u Napoli, ali jednostavno - birokratska pitanja su spriječila da se transfer realizira - rekao je te potvrdio kako će za time uvijek žaliti.

Marino je u Napoli uspio dovesti svoju drugu želju iz tog vremena, Slovaka Mareka Hamšika koji je kasnije postao kapetan Napolija i klupska legenda s 520 nastupa. On i Modrić mogli su godinama tvoriti sjajan tandem u veznom redu, ali Marinova želja ostala je neispunjena.
Ključne riječi
Pierpaolo Marino Napoli Luka Modrić

