BREAKING
Nogomet

Jesu li suci pomogli Hajduku? Klupa Lokomotive bjesnila na odluke suca iz Benkovca

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
13.12.2025.
u 19:10

Ruka Rebića, mogući crveni karton Bambe i prekršaj na Šitumu prije pogotka Splićana, a VAR niti jednom nije pozvao suca iz Benkovca da to još jednom pogleda

Lokomotiva je zacijelo jako nezadovoljna suđenjem Matea Ercega u susretu s Hajdukom. Naime, kod tri ključne situacije lokosi su protestirali zbog odluka suca iz Benkovca. Pri 1:0 vodstvu Lokomotive lopta je u šesnaestercu Hajduka pala Rebiću na ruku, no sudac je pokazao da nema jedanaesterca.

Nije sporno da je bila riječ o ruci, a sudac je valjda procijenio da to nije kažnjivo. Potom je kod 1:1 Bamba punim trkom i klizećim startom naletio na Pajača te ga pogodio u gležanj. Dobio je žuti karton i dobro je prošao jer lako je mogao dobiti i izravni crveni karton.

I dok je još rezultat bio 1:1, Rebić je oko centra laktom u skoku pogodio Šituma u glavu koji je ostao ležati. U nastavku akcije Hajduk je stigao do 2:1 vodstva i naravno da je klupa poludjela zbog toga. Bio je to puno jasniji i teži prekršaj nego onaj Bennacera na centru kad je Dinamu u nastavku akcije poništen pogodak.

Klupa Lokomotive bjesnila je na odluke suca Ercega jer drže da je pomogao Hajduku, ali lokosi bi morali biti bijesni i na VAR sobu u kojoj nisu bili isti ljudi koji su bili i na derbiju, a ti dečki u toplom, nisi ni u jednom spornom slučaju pozvali glavom suca da dođe još jednom pogledati što se dogodilo.
HNL Lokomotiva Hajduk

Komentara 33

Avatar Thor
Thor
19:47 13.12.2025.

Prvo nije dosuđen jedanaesterac za Loksu naokon igranja rukom Rebića u kaznenom prostoru i potom lakat u bradu Šituma nakon kojeg Hajduk zabija za 2-1. To je čisto dovoljan poguranc za tugu s juga

Avatar Samodesno
Samodesno
19:41 13.12.2025.

Iduću utakmicu hajduku treba suditi sudac iz splita.

UK
ukrajina
19:39 13.12.2025.

Ma nemojte se više mučiti, predati prvenstvo hajduku i mirno čekati početak drugo a prije toga sve suce protjerati i staviti strane jer ovo je sve veća močvara !

