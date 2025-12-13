Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŽU SE ČESTITKE

Navijači Hajduka oduševljeni jednim igračem, a stigli su i 'bocnuti' Dinamo: 'Nadmašio je sam sebe'

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.12.2025.
u 21:18

"Čestitke na pobjedi momci a pogotovo za Rebića danas je odigrao kako on zna, a i dobro se razumije sa Šegom ,još da Krova počne igrati onda nebi bilo straha"

Nogometaši Hajduka pobijedili su Lokomotivu s 3:1 na Maksimiru u 17. kolu HNL-a i tako preuzeli vrh ljestvice HNL-a. Bijeli sada imaju dva boda više od Dinama, ali zagrebačka momčad tek treba odigrati svoj susret 17. kola. Plavi sutra gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.

Lokomotiva je povela u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića, a za gostujuću momčad izjednačio je Ante Rebić u 27. minuti. Krilni napadač Hajduka odigrao je definitivno najbolju utakmicu otkako se ovog ljeta vratio u HNL, a to je potvrdio upisavši još jedan pogodak i asistenciju do kraja utakmice. Prvo je u 54. minuti savršeno poslužio Michelea Šegu koji je donio preokret Hajduku i ponovno postao najbolji strijelac lige, a u 73. minuti zamijenili su uloge pa je Rebić utakmicu završio s dva pogotka i asistencijom.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Njegova današnja predstava oduševila je navijače Hajduka koji su na društvenim mrežama dijelili hvalospjeve na njegov račun: "Čestitke na pobjedi momci a pogotovo za Rebića danas je odigrao kako on zna, a i dobro se razumije sa Šegom ,još da Krova počne igrati onda nebi bilo straha", "Rebić je danas nadmašio samog sebe,napokon pravi", "Bravo Rebiću moj" - samo su neki od komentara, a neki su zazivali i njegov povratak u reprezentaciju. Posebno je kreativan bio jedan navijač bijelih koji se našalio na račun najvećeg rivala Dinama. "Igrali smo kao Betis" - napisao je.

Hajduku je do kraja jesenskog dijela prvenstva ostala još samo domaća utakmica s Vukovarom sljedećeg vikenda.
Ključne riječi
Ante Rebić Navijači Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!