Navijači Hajduka oduševljeni jednim igračem, a stigli su i 'bocnuti' Dinamo: 'Nadmašio je sam sebe'

Nogometaši Hajduka pobijedili su Lokomotivu s 3:1 na Maksimiru u 17. kolu HNL-a i tako preuzeli vrh ljestvice HNL-a. Bijeli sada imaju dva boda više od Dinama, ali zagrebačka momčad tek treba odigrati svoj susret 17. kola. Plavi sutra gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.

Lokomotiva je povela u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića, a za gostujuću momčad izjednačio je Ante Rebić u 27. minuti. Krilni napadač Hajduka odigrao je definitivno najbolju utakmicu otkako se ovog ljeta vratio u HNL, a to je potvrdio upisavši još jedan pogodak i asistenciju do kraja utakmice. Prvo je u 54. minuti savršeno poslužio Michelea Šegu koji je donio preokret Hajduku i ponovno postao najbolji strijelac lige, a u 73. minuti zamijenili su uloge pa je Rebić utakmicu završio s dva pogotka i asistencijom.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegova današnja predstava oduševila je navijače Hajduka koji su na društvenim mrežama dijelili hvalospjeve na njegov račun: "Čestitke na pobjedi momci a pogotovo za Rebića danas je odigrao kako on zna, a i dobro se razumije sa Šegom ,još da Krova počne igrati onda nebi bilo straha", "Rebić je danas nadmašio samog sebe,napokon pravi", "Bravo Rebiću moj" - samo su neki od komentara, a neki su zazivali i njegov povratak u reprezentaciju. Posebno je kreativan bio jedan navijač bijelih koji se našalio na račun najvećeg rivala Dinama. "Igrali smo kao Betis" - napisao je.

Hajduku je do kraja jesenskog dijela prvenstva ostala još samo domaća utakmica s Vukovarom sljedećeg vikenda.