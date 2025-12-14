Vatreni ispisao povijest kluba čiji je najveći igrač u povijesti: 'Možemo ostvariti nešto posebno'

Andrej Kramarić ispisao je povijest njemačkog prvoligaša Hoffenheima u subotnjoj pobjedi svog kluba od 4:1 nad HSV-om. 34-godišnji hrvatski reprezentativac odigrao je 67 minuta u tom susretu i tako postao tek drugi igrač u povijesti Hoffenheima s 300 ili više nastupa u Bundesligi.

Ispred njega je samo vratar Oliver Bauman, 35-godišnjak koji je u klubu od 2014. Bauman je za Hoffenheim odigrao 372 utakmice u prvom rangu njemačkog nogometa, a i danas je prvi vratar kluba koji se trenutačno nalazi na petom mjestu u Bundesligi koliko ima i četvrti Bayer Leverkusen.

Kramarić je nakon velikog jubileja dao izjavu za njemačke medije koju prenosi Kicker:

- ko svi ostanemo zdravi, možemo ostvariti nešto posebno, plasirati se u Ligu prvaka, jasno to kažem - poručio je.

On je u Hoffenheim stigao u siječnju 2016. iz Leicestera te je u gotovo 10 godina postao najbolji strijelac u povijesti kluba sa 147 golova u 341 nastupu u svim natjecanjima. Po mnogima je najveći igrač u povijesti kluba, a on je na to ovako odgovorio:

- Bilo je to klasično nogometno putovanje, nisam mogao niti sanjati da ću biti ovdje 10 godina i da ću postati legenda Hoffenheima ili kako kažu mnogi, GOAT Hoffenheima.