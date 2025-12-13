Naši Portali
Očevim stopama

Sin Gorana Ivaniševića do uspjeha karijere, oduševio na najprestižnijem turniru za mlade tenisače!
Autor
Karlo Ledinski
13.12.2025.
u 20:06

Emanuel Ivanišević (18) ljetos je osvojio svoj prvi ATP bod, a sada je ušao u polufinale prestižnog Orange Bowla, u konkurenciji parova

Novi uspjeh Emanuela Ivaniševića na Orange Bowlu, Zagrepčanin je izborio nastup u polufinalu konkurencije parova na najpoznatijem svjetskom juniorskom turniru koji se igra u Fort Lauderdaleu. Emanuel i Norvežanin Johan Oscar Lien su u četvrtfinalu svladali drugopostavljene Amerikance Keatona Hancea i Jacka Kennedyja – 6:3, 6:2. Za plasman u završnicu igrat će protiv američkog para Taniskh Konduri/Marcel Latak.

Emanuel Ivanišević (18) osvojio je ljetos i svoj prvi ATP bod, kada je u 1. kolu ITF turnira u Opatiji pobijedio Rusa Makara Krivoščekova rezultatom 7:6, 6:4 poslije nešto više od dva sata igre.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Emanuel, barem zasad, nije ni približna klasa svog slavnog oca, u juniorskoj konkurenciji ima skor 30-23, no ove sezone ostvario je velik napredak u igri. Inače, Ivanišević "junior" svoju će karijeru, kako je od prije poznato, nastaviti na koledžu, a stari teniski as sretnu je vijest nedavno podijelio na društvenim mrežama.

"Deset dana, pet izvanrednih škola i nekoliko nevjerojatnih ljudi koji su Manči i meni pružili nezaboravno iskustvo. Veliko hvala svima koji su nam ovo omogućili. Sada je na Mančiju red da odabere novi dom daleko od kuće za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje će mu promijeniti život. Ovo će biti sve samo ne lagan izbor", objavio je Ivanišević.

Dakle, nije poznato koje je sveučilište osvojilo "Mančijevo" srce, ali nada je, svakako, da će odlazak u SAD uzdići karijeru talentiranog tenisača. Početkom prošle godine osvojio je prvu juniorsku titulu u parovima, tada u Širokom Brijegu u tandemu s Nikom Nadalijem, a ovog je ožujka osvojio ITF turnir parova u Poreču, igrajući s Milijem Poljičkom. A potom je i u Opatiji osvojio prve individualne ATP bodove, stoga je jasnom kako se radi o velikom potencijalu...
Ključne riječi
Orange Bowl tenis Emanuel Ivanišević Goran Ivanišević

