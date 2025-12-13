Čovjek kojeg smo obožavali bezočno je varao suprugu! Nakon 11 godina otkrivena je epska afera

Životna priča golfera Tigera Woodsa rijetko koga ostavlja ravnodušnim, a također je izašla na malim ekranima. U Tigeru, novom dokumentarcu HBO-a, prikazao se veličanstven uspjeh Woodsa, zatim strmoglavi pad, ali i spektakularan povratak za golferske terene. U dokumentarcu je govorila Rachel Uchitel (na fotografiji), žena s kojom je Woods 2009. godine bezočno varao svoju suprugu Elin Nordegren.

- On je bio u mom krevetu i bio je moj tigar - govori Uchitel u dokumentarcu.

A Uchitel je u jednom podcastu nakon 11 godina progovorila o njihovoj vezi.

- Tiger osvaja turnire i nagrade. Može pasti, ali se opet ustaje i ljudi žele navijati za njega. Ali žene ne dobivaju puno, ne samo s njim, nego s bilo kojim skandalom i to nije pošteno. Jednostavno sam osjećala da konačno nešto kažem. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni. Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak

život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila progovoriti - kaže Uchitel uoči izlaska dokumentarca koji će se emitirati u dva dijela.

Podsjećamo, Woods je prije dvije i pol godine te obustavljene karijere, razbijenog obiteljskog života i četiri operacije leđa (nakon kojih se nadao da će barem moći igrati golf sa svojom djecom), osvojio svoj prvi Majors nakon punih 11 godina čekanja i nadanja. Između 1996. i 2007., Woods je zaradio 769, 5 milijuna USD, a 2010. postao je prvi sportaš u povijesti koji je zaradio više od milijardu dolara. U to vrijeme, Woods je bio toliko dominantan da su se tada pisale kolumne s radnim naslovima “Je li Tiger štetan za golf” i “Ima li smisla da se svi ostali bore za drugo mjesto”. Štoviše, s obzirom na njegovu prednost u snazi udarca, neki su tereni na PGA Touru produženi samo da bi otežali Woodsu koji je lomio svoju konkurenciju najdužim prvim udarcem.

No, Woodsu je život otežala i njegova seksualna nezasitnost. Štoviše, onima koji su ga optuživali za bračnu nevjeru, ponajprije njegova supruga Elin, pokušavao je to objasniti s dijagnozom ovisnosti o seksu što je, u međuvremenu, postala novovjekovna fora za sve bračne varalice.

Svoju prvu suprugu Elin upoznao je 2001. dok je ova Šveđanka radila kao dadilja i spremačica u obitelji švedskog golfera Jaspera Parnevika. Tiger i Elin oženili su se 2004., a nakon što su dobili kćer (2007.) i sina (2009.) gospođa Woods zatražila je razvod braka jer se u raznoraznim medijima pojavio veći broj mladih žena koje su govorile o tome da su imale intimnu aferu sa slavnim golferom. Među njima je i spomenuta Rachel Uchitel.

A ta potreba da se neprestano seksa “sa strane” stajala ga je niza sponzorskih ugovora. Najprije su mu sponzorstvo otkazali Gatorade, General Motors i AT&T, dok je Gillette uklonio sve reklame na kojima se pojavljuje Woods što je poslije učinio i proizvođač satova TAH Heuer. Suprotno tome, Nike je ostao uz njega, baš kao i proizvođač video igrica Electronic Arts.

Woodsovo promiskuitetno ponašanje imalo je i svoju konkretnu cijenu. Jednom studijom te 2009. utvrđeno je da su dioničari kompanija koje su ga sponzorirale izgubile oko 8-9 milijardi USD. Doduše, bilo je to pomalo i nepravedno prema najpoznatijem golferu jer, dobro je ustvrdio jedan njegov poklonik, onda bi bez svojih sponzora trebalo ostati i 90 posto NBA zvijezda koji se, također, baš i ne mogu pohvaliti da su vjerni svojim djevojkama ili bračnim družicama.

Nakon razvoda (2010.), za Woodsa se više moglo čuti u trač-rubrikama, ali i u crnim kronikama, nego u izvješćima s golferskih natjecanja. Poznato je da je bio i u vezi sa sjajnom skijašicom Lindsay Vonn, no ta ljubav nije potrajala, baš kao ni njegove brojne druge veze.

Zbog izrazitih bolova u leđima, Tiger je jednom popio toliko analgetika da policajcu, koji ga je uhitio zbog vožnje “pod utjecajem”, nije znao reći u kojem se gradu zatekao. A u to vrijeme nije sam ni cipele mogao zavezati, a jednom je pao na leđa i nije mogao ustati pa je kći nazvao da pozove hitnu pomoć. No, Woods se nije predao. Oporavio se od svih tih zahvata na kralježnici i izveo jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta koji silno podsjeća na onaj golferskog velikana Bena Hogana. A njemu su liječnici, naklon po život opasne prometne, reli da nikad više neće hodati, a on se spektakularno vratio.