Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Veliko priznanje

Američka legenda priznala: Dugo sam mrzio tog malog s Balkana, no kada sam ga vidio uživo...

REUTERS
Autor
Željko Janković
13.12.2025.
u 14:51

- Zapamtite, igrao sam s nekima od najvećih, tako da nema puno novih stvari koje možete napraviti. Dakle, ako to radite dosljedno, a zatim nastavite, onda ću vam dati pohvale - kazao je Shaquille O'Neal.

Shaquille O'Neal je čovjek kojem je teško ugoditi. S četiri NBA naslova, tri trofeja za MVP-a NBA finala, nagradom za MVP-a lige, bilo kojem igraču je potrebno mnogo da privuče njegovu pažnju. Dodajte tome činjenicu da je igrao u, vjerojatno, najkonkurentnijoj eri u NBA ligi, i vrlo je malo toga što ovaj 215 cm visok nije vidio na terenu.

Stoga, kada se Luka Dončić pojavio na sceni kao treći izbor NBA drafta 2018., O'Neal je bio skeptičan. Mladi Slovenac bio je proglašen čudom od košarkaša koji je privukao pažnju otkako je potpisao ugovor s Real Madridom s 13 godina. Međutim, Shaq nije nasjeo na tu pompu, tvrdeći da se mora dokazati na NBA razini prije nego što ga uopće prizna. Međutim, slovenskoj senzaciji nije trebalo dugo da zasluži poštovanje velikana. Zapravo, sve što je Shaqu trebalo bilo je pogledati Luku kako igra uživo i u živom svjetlu da bi se uvjerio da pompa oko njega nije bila uzaludna. Shaq je igrao sa i protiv nekih od najvećih igrača koje je ovaj sport ikada vidio. U ligu je ušao 1992. godine i ubrzo se udružio s Pennyjem Hardawayem, atletskim razigravačem visokim 197 cm koji je mogao sve na parketu. Zatim se 1990-ih borio protiv Tima Duncana, Hakeema Olajuwona i, naravno, velikog Michaela Jordana. U 2000-ima dosegao je vrh NBA lige s drugom NBA legendom, Kobeom Bryantom. Nekoliko godina kasnije, udružio se s Dwyaneom Wadeom kako bi osvojio posljednji od svoja četiri prstena. Shaqova iskustva sa i protiv ovih članova Kuće slavnih samo su pojačala njegov skepticizam prema Luki.

- Zapamtite, igrao sam s nekima od najvećih, tako da nema puno novih stvari koje možete napraviti. Dakle, ako to radite dosljedno, a zatim nastavite, onda ću vam dati pohvale - kazao je Shaquille O'Neal.

Međutim, njegova perspektiva o 198 cm visokom beku promijenila se u trenutku kada je vidio Luku kako se snalazi u obrani.

- Dugo sam mrzio Luku. A onda sam ga vidio kako igra uživo - priznao je Shaq.

Gledati Luku kako izvodi svoju magiju uživo bilo je zbunjujuće iskustvo za Shaqa.

- Znam da je stvarno toliko dobar, ali kako to da ga ljudi ne mogu zaustaviti? Nije baš brz. Nema puno snage, ali sve razbija. Ubija - pričao je Shaq.

O'Neal nije prvi koji je zbunjen koliko je Dončić dobar. Na papiru, jedina prednost koju ima nad većinom igrača u bekovskoj liniji je njegova veličina i snaga. Osim toga, nije toliko brz i njegov vertikalni skok je u najboljem slučaju prosječan. Međutim, ono što Dončić ima je taj "X" faktor, tu kvalitetu koja razlikuje legende od All-Starsa.

Ključne riječi
Luka Dončić nba košarka Shaquille O'Neal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!