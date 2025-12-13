Američka legenda priznala: Dugo sam mrzio tog malog s Balkana, no kada sam ga vidio uživo...

Shaquille O'Neal je čovjek kojem je teško ugoditi. S četiri NBA naslova, tri trofeja za MVP-a NBA finala, nagradom za MVP-a lige, bilo kojem igraču je potrebno mnogo da privuče njegovu pažnju. Dodajte tome činjenicu da je igrao u, vjerojatno, najkonkurentnijoj eri u NBA ligi, i vrlo je malo toga što ovaj 215 cm visok nije vidio na terenu.

Stoga, kada se Luka Dončić pojavio na sceni kao treći izbor NBA drafta 2018., O'Neal je bio skeptičan. Mladi Slovenac bio je proglašen čudom od košarkaša koji je privukao pažnju otkako je potpisao ugovor s Real Madridom s 13 godina. Međutim, Shaq nije nasjeo na tu pompu, tvrdeći da se mora dokazati na NBA razini prije nego što ga uopće prizna. Međutim, slovenskoj senzaciji nije trebalo dugo da zasluži poštovanje velikana. Zapravo, sve što je Shaqu trebalo bilo je pogledati Luku kako igra uživo i u živom svjetlu da bi se uvjerio da pompa oko njega nije bila uzaludna. Shaq je igrao sa i protiv nekih od najvećih igrača koje je ovaj sport ikada vidio. U ligu je ušao 1992. godine i ubrzo se udružio s Pennyjem Hardawayem, atletskim razigravačem visokim 197 cm koji je mogao sve na parketu. Zatim se 1990-ih borio protiv Tima Duncana, Hakeema Olajuwona i, naravno, velikog Michaela Jordana. U 2000-ima dosegao je vrh NBA lige s drugom NBA legendom, Kobeom Bryantom. Nekoliko godina kasnije, udružio se s Dwyaneom Wadeom kako bi osvojio posljednji od svoja četiri prstena. Shaqova iskustva sa i protiv ovih članova Kuće slavnih samo su pojačala njegov skepticizam prema Luki.

- Zapamtite, igrao sam s nekima od najvećih, tako da nema puno novih stvari koje možete napraviti. Dakle, ako to radite dosljedno, a zatim nastavite, onda ću vam dati pohvale - kazao je Shaquille O'Neal.

Međutim, njegova perspektiva o 198 cm visokom beku promijenila se u trenutku kada je vidio Luku kako se snalazi u obrani.

- Dugo sam mrzio Luku. A onda sam ga vidio kako igra uživo - priznao je Shaq.

Gledati Luku kako izvodi svoju magiju uživo bilo je zbunjujuće iskustvo za Shaqa.

- Znam da je stvarno toliko dobar, ali kako to da ga ljudi ne mogu zaustaviti? Nije baš brz. Nema puno snage, ali sve razbija. Ubija - pričao je Shaq.

O'Neal nije prvi koji je zbunjen koliko je Dončić dobar. Na papiru, jedina prednost koju ima nad većinom igrača u bekovskoj liniji je njegova veličina i snaga. Osim toga, nije toliko brz i njegov vertikalni skok je u najboljem slučaju prosječan. Međutim, ono što Dončić ima je taj "X" faktor, tu kvalitetu koja razlikuje legende od All-Starsa.