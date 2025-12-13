Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
'NEŠTO NE FUNKCIONIRA'

Legenda analizira Dinamo: Igrači su došli uz veliku pompu, a niti jedan od njih nije klasa

Autor
Tomislav Dasović
13.12.2025.
u 07:00

Dinamo je i prije gubio utakmice u Europi, igrao je i s jačim protivnicima, ali barem je uvijek davao nekakav otpor

Legendarni Dinamov vratar i šampionski trener iz 2000. godine Marijan Vlak (70) racionalno je i staloženo nastupio nakon Dinamovog potopa s Betisom. Pitali smo ga – je li bio predvidljiv?

- Predvidljivo je ovo sve bilo već u startu sezone. Nije bilo lako posložiti novu momčad nakon odlazaka i dolazaka tolikog broja igrača, za takvo što treba neko određeno vrijeme. Međutim, sada je ta momčad na okupu već pet mjeseci, a nema nikakvog pomaka; u smislu da se vidi nešto novo, nešto bolje nego što je bilo prije. Dapače, sve ide u nekom krivom smjeru – kaže Vlak i nastavlja:

Ključne riječi
mario kovačević Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!