Legenda analizira Dinamo: Igrači su došli uz veliku pompu, a niti jedan od njih nije klasa

Legendarni Dinamov vratar i šampionski trener iz 2000. godine Marijan Vlak (70) racionalno je i staloženo nastupio nakon Dinamovog potopa s Betisom. Pitali smo ga – je li bio predvidljiv?
- Predvidljivo je ovo sve bilo već u startu sezone. Nije bilo lako posložiti novu momčad nakon odlazaka i dolazaka tolikog broja igrača, za takvo što treba neko određeno vrijeme. Međutim, sada je ta momčad na okupu već pet mjeseci, a nema nikakvog pomaka; u smislu da se vidi nešto novo, nešto bolje nego što je bilo prije. Dapače, sve ide u nekom krivom smjeru – kaže Vlak i nastavlja:
'VREMEPLOV'
FOTO Evo kako se zgodna voditeljica HRT-a mijenjala tijekom godina. Kaže da je operirala samo nos, a obožava pažnju
35
NOVE MJERE
EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura
Tko bi rekao
Veliki test sarmi: Ova ‘hrvatska varijanta’ omiljenog jela troši najviše energije prilikom kuhanja
Nikoga ne zaboravlja