UŽIVO Stigli sastavi: Hajduk traži povratak na vrh, a Livaja opet na klupi

Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:
Treću utakmicu 17. kola HNL-a na Maksimiru igraju osma Lokomotiva i drugoplasirani Hajduk. Splitska momčad pobjedom u ovoj utakmici bi, barem privremeno, preskočila Dinamo i vratila se na vrh prvenstvene ljestvice.
Momčad Gonzala Garcije ulazi kao favorit u ovu utakmicu, ali treba reći kako ne znaju za pobjedu već tri kola. Nakon ogromnog poraza od Rijeke rezultatom 5:0 nanizali su još dva remija protiv Varaždina i Dinama te tako plavima prepustili vrh ljestvice.
Lokomotiva s druge strane za pobjedu ne zna već sedam kola, odnosno od gradskog derbija s Dinamom. U prošlom kolu su poraženi u Varaždinu s 4:2.
Sastavi:
Lokomotiva: Posavec - Kolinger, Diop, Dajčer - Vešović, Katić, Bošković, Pajač - Krivak, Šitum - Stojaković
Hajduk: Silić - Sigur, Gonzalez, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Guillamon - Bamba, Almena, Rebić - Šego