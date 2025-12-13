Naši Portali
VL
Autor
Večernji.hr
LOKOMOTIVA - HAJDUK

UŽIVO Stigli sastavi: Hajduk traži povratak na vrh, a Livaja opet na klupi

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
13.12.2025. u 16:35
Utakmicu 17. kola HNL-a između Lokomotive i Hajduka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
-
17. kolo HNL-a Lokomotiva - Hajduk, 17:45, Maksimir, Zagreb

Sastavi:

Lokomotiva: Posavec - Kolinger, Diop, Dajčer - Vešović, Katić, Bošković, Pajač - Krivak, Šitum - Stojaković

Hajduk: Silić - Sigur, Gonzalez, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Guillamon - Bamba, Almena, Rebić - Šego

Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:


   

Treću utakmicu 17. kola HNL-a na Maksimiru igraju osma Lokomotiva i drugoplasirani Hajduk. Splitska momčad pobjedom u ovoj utakmici bi, barem privremeno, preskočila Dinamo i vratila se na vrh prvenstvene ljestvice.

Momčad Gonzala Garcije ulazi kao favorit u ovu utakmicu, ali treba reći kako ne znaju za pobjedu već tri kola. Nakon ogromnog poraza od Rijeke rezultatom 5:0 nanizali su još dva remija protiv Varaždina i Dinama te tako plavima prepustili vrh ljestvice.

Lokomotiva s druge strane za pobjedu ne zna već sedam kola, odnosno od gradskog derbija s Dinamom. U prošlom kolu su poraženi u Varaždinu s 4:2.

