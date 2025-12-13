UŽIVO Stigli sastavi: Hajduk traži povratak na vrh, a Livaja opet na klupi

KRIZA NA OPUS ARENI

Apel legende: Sopić nije trener za Osijek, napravio je puno pogrešaka, pogubio se više od igrača!

Kada je Sopić došao u Osijek, govorio je kako je to izvrstan klub, koji ima dobru, stabilnu momčad, da bi sad kad nema rezultat sve okrenuo – da tu nema kvalitete, da je to gola borba za ostanak. A Osijek nije gola borba za ostanak, to vam ja tvrdim - kaže nam Marinko Sumić