Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Svake prve subote ista predstava: Krunica zauzima trg i kontrolira tuđe živote

Zagreb: Molitelji krunice i kontra molitelji na Trgu bana Jelačića
Marko Seper/PIXSELL
14.12.2025. u 10:00

Tvrdi politički katolici godinama zazivaju obračun s “komunističkim zlom”, a danas najviše nalikuju onome protiv čega se bore

Svake prve subote u mjesecu Hrvatska na trenutak izgleda kao zemlja u kojoj je sve jasno: muškarci na trgu, krunica u ruci, isti ritam molitve, ista uvjerenost da se time "spašava" nešto veće od vlastitog života. Nakon toga slijedi drugi dio obreda: zabrane, kontra-zabrane, moralni alarmi i političko navijanje. Izvana to izgleda kao spor o vjeri, iznutra o moći.

U toj izmjeni zabrane i inata prepoznaje se duh postfaktičnog doba: jedni grade sliku "naroda" kao savršeno homogene cjeline, drugi uzvraćaju kultom "čistih činjenica", kao da su emocije i strahovi nedopuštena roba u politici. Obje strane opstaju proizvodeći "druge" i iz javnosti izbacujući ono što im kvari identitet. Najtiša, a često najutjecajnija, jest tzv. pristojna sredina: ona svoj stil života proglašava neutralnim i samorazumljivim, nalik buržujskom juste milieu koje je u 19. i na početku 20. stoljeća mirno prespavalo političke potrese, pa se uvijek iznova čudi kad se povijest vrati po svoje.

Ključne riječi
molitelji Trg

Komentara 22

Pogledaj Sve
FD
franjo.durinic
10:09 14.12.2025.

Svake prve subote nasilnici ljevice divljaju po trgovima..

LE
LetItBe
10:10 14.12.2025.

Ne slažem se sa ama baš ničim u ovom tekstu.

LI
Lisica
10:37 14.12.2025.

Ja mislim (a i puno Zagebcana) da je Zagreb okupiran od 1945. Partizani na trgu i babe koje lupaju sekte etc. Su samo nastavak. Ima raznih mišljenja. To se zove demokracija, pogledajte sto o tome kaže Sokrat..ako uopce znate tko je to.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!