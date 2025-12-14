Naši Portali
'RIVLASTVO U SVLAČIONICI'

Hezonja provocirao suigrača pjevanjem Partizanovih pjesama: 'Napadaj, napadaj!'

Beograd: Utakmica 34. kola Eurolige, KK Partizan - BC Real Madrid
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Karlo Koret
14.12.2025.
u 10:39

Još kao 17-godišnjak, Hezonja je izjavio kako mu je Partizan najdraži klub, draži i od zagrebačke Cibone, i to zbog njegovih navijača

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja već je nekoliko sezona jedan od ključnih igrača madridskog Reala, a osim po dobrim predstavama na terenu, poznat je i kao čovjek uz kojeg se veže puno kontroverzi. Sada je najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno "podignuo prašinu" zbog načina na koji je provocirao suigrača Facunda Campazza.

Hezonja je poznat kao veliki navijač beogradskog Partizana, a na TikToku je objavio snimku iz svlačionice na kojoj ga se može čuti kako pjeva 'Napadaj, napada, Partiazne napadaj' te poziva Campazza da mu se pridruži. Argentinski razigravač to je odbio jer je jednu sezonu proveo u redovima najvećeg Partizanovog rivala, Crvene Zvezde. Odlučio je ne odgovoriti na Hezonjine provokacije, a Hrvat je u opisu videa napisao 'Rivalstvo u svlačionici'.

@supermariohezonja11 Locker room RIVALRY!! @Facu Campazzo 😁🤍 #team #basketball #serbia #fan #sport ♬ original sound - Mario Hezonja

Campazzo mu se javio u komentarima te u šali napisao "Mrš", a njegov komentar skupio je preko tri tisuće lajkova. Još kao 17-godišnjak, Hezonja je izjavio kako mu je Partizan najdraži klub, draži i od zagrebačke Cibone, i to zbog njegovih navijača.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Jedan navijač Crno-bijelih u komentarima je objavio Hezonjinu fotografiju kada je kao igrač Reala gostovao kod Partizana.
Facundo Campazzo KK Partizan Mario Hezonja

Avatar xenon
xenon
11:24 14.12.2025.

Hrvatski reprezentativac! Sve je rečeno.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:55 14.12.2025.

Imamo pokoje teške bolesnike u narodu. Na sreću većina je ipak psihički zdrava.

