Hezonja provocirao suigrača pjevanjem Partizanovih pjesama: 'Napadaj, napadaj!'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja već je nekoliko sezona jedan od ključnih igrača madridskog Reala, a osim po dobrim predstavama na terenu, poznat je i kao čovjek uz kojeg se veže puno kontroverzi. Sada je najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno "podignuo prašinu" zbog načina na koji je provocirao suigrača Facunda Campazza.

Hezonja je poznat kao veliki navijač beogradskog Partizana, a na TikToku je objavio snimku iz svlačionice na kojoj ga se može čuti kako pjeva 'Napadaj, napada, Partiazne napadaj' te poziva Campazza da mu se pridruži. Argentinski razigravač to je odbio jer je jednu sezonu proveo u redovima najvećeg Partizanovog rivala, Crvene Zvezde. Odlučio je ne odgovoriti na Hezonjine provokacije, a Hrvat je u opisu videa napisao 'Rivalstvo u svlačionici'.

Campazzo mu se javio u komentarima te u šali napisao "Mrš", a njegov komentar skupio je preko tri tisuće lajkova. Još kao 17-godišnjak, Hezonja je izjavio kako mu je Partizan najdraži klub, draži i od zagrebačke Cibone, i to zbog njegovih navijača.

Jedan navijač Crno-bijelih u komentarima je objavio Hezonjinu fotografiju kada je kao igrač Reala gostovao kod Partizana.