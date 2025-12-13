Jelavić nakon katastrofalnog drugog poluvremena: 'Dobro smo i prošli'

Nogometaši Lokomotive nisu uspjeli doći do prvenstvene pobjede ni u osmoj uzastopnoj utakmici. Bolji od njih bili su igrači Hajduka s 3:1 na Maksimiru koji su tako, barem privremeno, preuzeli vrh ljestvice. Zagrebačka momčad povela je u 12. minuti preko Aleksa Stojakovića, a za goste iz Splita izjednačio je Ante Rebić u 27. minuti.

Lokomotiva je izgledala dobro u prvome poluvremenu, ali u drugom su nestali s terena i primili još dva pogotka. Prvo je Rebić u 54. minuti asistirao Šegi za potpuni preokret, a potom su ista dva igrača zamijenila uloge u 73. minuti i potvrdili pobjedu gostiju. Vrlo kritičan na izvedbu svoje momčadi bio je Nikica Jelavić:

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Poveli smo, ali nisam bio zadovoljan. Hajduk nas je potukao u svim segmentima nogometne igre, čestitam im, bili su puno bolji danas. Pokušali smo nešto, vadili smo Katića da ne dobije drugi žuti karton, ali nismo uspjeli. Hajduk je bio brži i bolji, nismo se držali nekih stvari koje smo pripremali i ovo je izgledalo loše. Limitirali su nas, puno smo griješili. Dobro smo prošli i to je činjenica, nismo zaslužili ništa - rekao je za MAXSport nakon utakmice.

- Situacija nije najbolja, ali nije kritična. Jedini cilj nam je ostanak u ligi i to je jedino bitno. Pajača smo izvadili jer se nije dobro snašao na lijevoj strani, Dajčer je bio bolji. Neću komentirati suđenje, neka se time bave ljudi koji se time bave. Neću dobiti ništa time, drugi gol Hajduka najmanji je problem - zaključio je Jelavić.