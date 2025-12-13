Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
'NE KOMENTIRA SUĐENJE'

Jelavić nakon katastrofalnog drugog poluvremena: 'Dobro smo i prošli'

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 20:20

Neću komentirati suđenje, neka se time bave ljudi koji se time bave. Neću dobiti ništa time, drugi gol Hajduka najmanji je problem

Nogometaši Lokomotive nisu uspjeli doći do prvenstvene pobjede ni u osmoj uzastopnoj utakmici. Bolji od njih bili su igrači Hajduka s 3:1 na Maksimiru koji su tako, barem privremeno, preuzeli vrh ljestvice. Zagrebačka momčad povela je u 12. minuti preko Aleksa Stojakovića, a za goste iz Splita izjednačio je Ante Rebić u 27. minuti.

Lokomotiva je izgledala dobro u prvome poluvremenu, ali u drugom su nestali s terena i primili još dva pogotka. Prvo je Rebić u 54. minuti asistirao Šegi za potpuni preokret, a potom su ista dva igrača zamijenila uloge u 73. minuti i potvrdili pobjedu gostiju. Vrlo kritičan na izvedbu svoje momčadi bio je Nikica Jelavić:

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

- Poveli smo, ali nisam bio zadovoljan. Hajduk nas je potukao u svim segmentima nogometne igre, čestitam im, bili su puno bolji danas. Pokušali smo nešto, vadili smo Katića da ne dobije drugi žuti karton, ali nismo uspjeli. Hajduk je bio brži i bolji, nismo se držali nekih stvari koje smo pripremali i ovo je izgledalo loše. Limitirali su nas, puno smo griješili. Dobro smo prošli i to je činjenica, nismo zaslužili ništa - rekao je za MAXSport nakon utakmice.

- Situacija nije najbolja, ali nije kritična. Jedini cilj nam je ostanak u ligi i to je jedino bitno. Pajača smo izvadili jer se nije dobro snašao na lijevoj strani, Dajčer je bio bolji. Neću komentirati suđenje, neka se time bave ljudi koji se time bave. Neću dobiti ništa time, drugi gol Hajduka najmanji je problem - zaključio je Jelavić.
Ključne riječi
Nikica Jelavić Hajduk NK Lokomotiva HNL

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
blekpanther
20:31 13.12.2025.

Izvadit ce se Lokosi na Dinamu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!