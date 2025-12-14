Naši Portali
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
MASOVNA PUCNJAVA

Svjedoci opisali početak strave u Australiji: 'Mislili smo da je vatromet, a onda samo vidjeli ljude na podu. Svugdje je bilo krvi'

Screenshot X
Autori: Hina, Tea Tokić
14.12.2025.
u 10:48

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da ima više smrtno stradalih, no zasad nije objavila točan broj žrtava

Australska policija privela je u nedjelju dvije osobe nakon ozbiljnog incidenta na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju, gdje je došlo do pucnjave u kojoj ima više poginulih i ozlijeđenih. Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da je operacija i dalje u tijeku te je pozvala građane da izbjegavaju to područje. „Policijska operacija je u tijeku i i dalje potičemo ljude da izbjegavaju to područje“, objavila je policija na društvenoj mreži X. Prema pisanju Sydney Morning Heralda, više je osoba ozlijeđeno, dok su televizijske kuće Sky News i ABC emitirale uznemirujuće snimke s mjesta događaja na kojima se vide ljudi kako nepomično leže na tlu.

Jedan od svjedoka, 30-godišnji mještanin Harry Wilson, rekao je za Herald da je prizor bio stravičan. „Vidio sam najmanje deset ljudi kako leže na tlu, a krvi je bilo posvuda“, izjavio je. Suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih Židova Alex Ryvchin rekao je za Sky News da se pucnjava dogodila tijekom događaja na plaži posvećenog obilježavanju židovskog festivala Hanuke, koji je započeo u vrijeme zalaska sunca.

„Ovo je židovska zajednica u svom najboljem izdanju, okupljena kako bi obilježila sretnu prigodu. Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što nitko od nas nije mogao ni zamisliti. Ovo je užasno“, rekao je Ryvchin, dodavši da je njegov savjetnik za medije ranjen u napadu.

BBC-jev reporter koji se u vrijeme incidenta nalazio na obližnjoj plaži Bronte opisao je kako je sve započelo. „Bio sam na plaži Bronte ovog poslijepodneva, što mi je uobičajena rutina nakon posla, kada sam čuo dugačak niz glasnih pucnjeva, po mojoj procjeni, oko dvadeset. U početku nitko nije bio posebno zabrinut, možda su ljudi mislili da je riječ o vatrometu. Tek kada smo ugledali helikoptere kako kruže iznad plaža Tamarama i Bondi, postalo je jasno da nešto nije u redu. Ubrzo su počele pristizati poruke o pucnjavi“, rekao je.

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da ima više smrtno stradalih, no zasad nije objavila točan broj žrtava. Također je potvrđeno da su dvojica napadača neutralizirana, dok policija i dalje pretražuje područje zbog sumnje na moguće improvizirane eksplozivne naprave.

Prema dostupnim informacijama, dvojica policajaca su ozlijeđena, no težina njihovih ozljeda zasad nije poznata. Policija još uvijek istražuje je li napad izravno povezan s događajem povodom Hanuke. Drugi BBC-jev reporter razgovarao je s očevidcem Barryjem, koji je s djecom sudjelovao na događaju na plaži Bondi. „Rekao mi je da je bio na događaju s djecom kada su se iznenada začuli pucnjevi. Vidio je dvojicu muškaraca kako stoje na mostu i pucaju prema okupljenima. Na tlu su ležala tijela“, prenosi BBC.

Barry je uspio pobjeći s djecom, uskočili su u automobil prijatelja i velikom brzinom se udaljili s mjesta događaja. „Rekao je da je nevjerojatno da se ovako nešto može dogoditi na židovskom događaju u Australiji u današnje vrijeme“, navodi reporter. Australski premijer Anthony Albanese opisao je prizore s Bondija kao „šokantne i duboko uznemirujuće“.

„Razgovarao sam s povjerenikom Savezne policije Australije i premijerom Novog Južnog Walesa. Radimo zajedno s policijom NSW-a i objavit ćemo dodatne informacije čim budu potvrđene“, poručio je Albanese, dodavši da su policija i hitne službe na terenu i da čine sve kako bi spasili živote.

Napad se dogodio gotovo točno 11 godina nakon talačke krize u Lindt Caféu u Sydneyju, kada je naoružani napadač 2014. godine držao 18 ljudi kao taoce. Tada su, nakon 16 sati opsade, poginuli dvoje talaca i napadač. 

Ključne riječi
policija pucnjava Australija

