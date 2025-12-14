Tuga u Barceloni: umro je čovjek koji je na Camp Nou doveo Messija!

Preminula je važna ličnost novije povijesti Barcelone, Gabriel Masfurroll. Umro je u dobi od 72 godine nakon duge i teške bolesti, prenose španjolski mediji. Taj diplomirani ekonomist bio je pionir privatnog zdravstvenog sustava u Španjolskoj i bio je potpredsjednik i glasnogovornik FC Barcelone između 2000. i 2002. godine, u eri predsjednika Joana Gasparta, a nakon što je prethodno bio član uprave legendarnog predsjednika Josepa Lluísa Núñeza.

Pokojni Masfurroll ima osobito značenje u za veliki katalonski klub, budući da je bio izravno uključen u jednu od najvažnijih odluka u povijesti, ne samo Barcelone, nego svjetskog nogometa: potpisivanje ugovora s božanski nadarenim dječakom iz argentinskog Rosarija, Lionelom Messijem.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.