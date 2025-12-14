Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
LEGENDARNI DIREKTOR

Tuga u Barceloni: umro je čovjek koji je na Camp Nou doveo Messija!

Autor
Tomislav Dasović
14.12.2025.
u 10:06

Kći bivšeg direktora Barçe također je, kao i Messi, patila od hormonalnog poremećaja, i to je - prema pokojnom Masfurrollu – jako zbližilo dvije obitelji.

Preminula je važna ličnost novije povijesti Barcelone, Gabriel Masfurroll. Umro je u dobi od 72 godine nakon duge i teške bolesti, prenose španjolski mediji. Taj diplomirani ekonomist bio je pionir privatnog zdravstvenog sustava u Španjolskoj i bio je potpredsjednik i glasnogovornik FC Barcelone između 2000. i 2002. godine, u eri predsjednika Joana Gasparta, a nakon što je prethodno bio član uprave legendarnog predsjednika Josepa Lluísa Núñeza.

Pokojni Masfurroll ima osobito značenje u za veliki katalonski klub, budući da je bio izravno uključen u jednu od najvažnijih odluka u povijesti, ne samo Barcelone, nego svjetskog nogometa: potpisivanje ugovora s božanski nadarenim dječakom iz argentinskog Rosarija, Lionelom Messijem.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Masfurroll je imao blizak odnos s tri povijesne ličnosti FC Barcelone: ​​pokojnim Johanom Cruyffom, zatim Pepom Guardiolom i spomenutim Leom Messijem, s kojim je stvorio snažnu vezu zbog zajedničkog problema. Naime, kći bivšeg direktora Barçe također je, kao i Messi, patila od hormonalnog poremećaja, i to je - prema Masfurrollu – jako zbližilo dvije obitelji.
Ključne riječi
Guardiola Messi Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!