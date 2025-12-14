Tuga u Barceloni: umro je čovjek koji je na Camp Nou doveo Messija!

Preminula je važna ličnost novije povijesti Barcelone, Gabriel Masfurroll. Umro je u dobi od 72 godine nakon duge i teške bolesti, prenose španjolski mediji. Taj diplomirani ekonomist bio je pionir privatnog zdravstvenog sustava u Španjolskoj i bio je potpredsjednik i glasnogovornik FC Barcelone između 2000. i 2002. godine, u eri predsjednika Joana Gasparta, a nakon što je prethodno bio član uprave legendarnog predsjednika Josepa Lluísa Núñeza.
Pokojni Masfurroll ima osobito značenje u za veliki katalonski klub, budući da je bio izravno uključen u jednu od najvažnijih odluka u povijesti, ne samo Barcelone, nego svjetskog nogometa: potpisivanje ugovora s božanski nadarenim dječakom iz argentinskog Rosarija, Lionelom Messijem.
Masfurroll je imao blizak odnos s tri povijesne ličnosti FC Barcelone: pokojnim Johanom Cruyffom, zatim Pepom Guardiolom i spomenutim Leom Messijem, s kojim je stvorio snažnu vezu zbog zajedničkog problema. Naime, kći bivšeg direktora Barçe također je, kao i Messi, patila od hormonalnog poremećaja, i to je - prema Masfurrollu – jako zbližilo dvije obitelji.