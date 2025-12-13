Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
PETO IZDANJE

Uefa objavila jakosne skupine za novu Ligu nacija: Evo s kojim državama su smjestili Hrvatsku!

VL
Autor
Stjepan Meleš
13.12.2025.
u 11:43

Ždrijeb za skupine održat će se u belgijskom glavnom gradu Bruxellesu 12. veljače 2026. godine

Europska nogometna federacija Uefa je na službenim stranicama objavila popis 54 reprezentacije koje će sudjelovati na idućem petom izdanju Lige nacija. Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenog 2026., a eliminacijski dio od ožujka do lipnja 2027. godine. Vatreni su smješteni u ligi A s najboljim reprezentacijama svijeta poput Portugala, Francuske, Španjolske, Njemačke i ostalih europskih velesila. 

U svakoj od liga (A, B i C) bit će po 16 reprezentacija koje će se podijeliti unutar svake lige na četiri skupine, a u ligi D šest država s dvije skupine po tri reprezentacije. Ždrijeb za skupine održat će se u belgijskom glavnom gradu Bruxellesu 12. veljače 2026. godine. 

Ovo je peta sezona kako se Liga nacija održava, a aktualni prvak Portugal u lipnju je slavio protiv Španjolske nakon boljeg izvođenja penala i drugi put osvojio natjecanje. Prije šest godina slavili su u finalu protiv Nizozemske (1-0). Hrvatska je 2023. igrala u finalu kad su od 'vatrenih' bolji bili Španjolci. 'Furija' je slavila nakon boljeg izvođenja penala na De Kuipu u Rotterdamu. 

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla
Ključne riječi
UEFA Liga nacija Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Malazan
Malazan
12:06 13.12.2025.

Može pisati npr i ovako" Njemačka je smještena u rang Španjolske, Hrvatske, Francuske i ostalih europskih velesila."

