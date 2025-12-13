Naši Portali
BREAKING
JOŠ ČEKA POBJEDU

Sopić bez dlake na jeziku nakon novog remija: 'Ljudi su u pravu, ja pojma nemam'

Osijek: NK Osijek i HNK Gorica u 17. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 22:25

Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli

Nogometaši Osijeka upisali su remi u 17. kolu HNL-a protiv Gorice pred praznom Opus Arenom. Gosti su poveli u 22. minuti Jakova Filipovića, ali su ostali s igračem manje u 56. minuti kada je crveni karton dobio njihov stoper Stefan Perić. Ipak, Osječani do kraja utakmice nisu uspjeli preokrenuti rezultat već su samo stigli do izjednačenja preko Antona Matkovića u 81. minuti.

Osijek se tako nije uspio odmaknuti s dna ljestvice budući da su osvojili samo bod te im sada pretposljednji Vukovar bježi dva boda. Trener domaće momčadi Željko Sopić ovako je komentirao utakmicu:

- Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran da ćemo izaći iz ove situacije - započeo je, a potom se složio s onima koji ga kritiziraju.

- Trenirat ćemo još ovaj tjedan, pa skupiti glave i vidjeti. Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s onima koji kažu: 'Sopiću, pojma nemaš.' Potpuno su ljudi u pravu, stvarno nemam pojma - dodao je.

Sopić i Osijek do kraja ove polusezone očekuje još domaći susret protiv Slaven Belupa sljedećeg vikenda. Nakon toga slijedi im zimska stanka i pokušaj da u proljetnom dijelu zadrže prvoligaški status.
Ključne riječi
Željko Sopić NK Osijek

