Sopić bez dlake na jeziku nakon novog remija: 'Ljudi su u pravu, ja pojma nemam'

Nogometaši Osijeka upisali su remi u 17. kolu HNL-a protiv Gorice pred praznom Opus Arenom. Gosti su poveli u 22. minuti Jakova Filipovića, ali su ostali s igračem manje u 56. minuti kada je crveni karton dobio njihov stoper Stefan Perić. Ipak, Osječani do kraja utakmice nisu uspjeli preokrenuti rezultat već su samo stigli do izjednačenja preko Antona Matkovića u 81. minuti.

Osijek se tako nije uspio odmaknuti s dna ljestvice budući da su osvojili samo bod te im sada pretposljednji Vukovar bježi dva boda. Trener domaće momčadi Željko Sopić ovako je komentirao utakmicu:

- Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran da ćemo izaći iz ove situacije - započeo je, a potom se složio s onima koji ga kritiziraju.

- Trenirat ćemo još ovaj tjedan, pa skupiti glave i vidjeti. Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s onima koji kažu: 'Sopiću, pojma nemaš.' Potpuno su ljudi u pravu, stvarno nemam pojma - dodao je.

Sopić i Osijek do kraja ove polusezone očekuje još domaći susret protiv Slaven Belupa sljedećeg vikenda. Nakon toga slijedi im zimska stanka i pokušaj da u proljetnom dijelu zadrže prvoligaški status.