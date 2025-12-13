Bivši vatreni: Miškoviću treba skinuti kapu, no za Fruka će teško dobiti deset milijuna

Sjajnu pobjedu Rijeke nad Celjem, kao i neke važne aktualnosti, prokomentirali smo s Juricom Vranješom.



- Victor Sanchez je godinu dana bio u Olimpiji, osvojio kup i prvenstvo, poznaje slovenski nogomet i sigurno je stalno pratio Celje prije međusobne utakmice. Celje je dominantno u slovenskoj ligi, s trinaest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Kopera, odnosno, Maribora. Hrvatska liga je bolja od slovenske, a Rijeka od Celja. Rijeka je bila predobra, na vrijeme je postigla pogotke i zasluženo pobijedila. Kovačević je najbolji strijelac slovenske lige, zabio je dosta pogodaka u prvenstvu u Konferencijskoj ligi, a protiv Rijeke se nije našao u dvije ozbiljne prilike - počeo je Jurica Vranješ.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stalno se povlače paralele između hrvatskog i slovenskog nogometa. Ne kažem da je ova utakmica ultimativan pokazatelj omjera odnosa, no gdje su Slovenci u odnosu na nas?



- Zadnjih godina zastupam igrače i trenera u ljubljanskoj Olimpiji, tako da često pratim njihove utakmice. To je jedina liga gdje zadnjih nekoliko godina naslove osvaja četiri-pet različitih momčadi. Dakle, jako je zanimljivo, no daleko od razine naše lige.

Rijeci je ovo bio jako važan trenutak u sezoni na mnogo razina, prvi put imaju priliku izboriti europsko proljeće nakon 45 godina. Isto tako, nije zanemarivo konstatirati da se Rijeka napokon probudila u pravom smislu. Već šest utakmica ne zna za poraz...



- Na to stanje najviše je utjecala eksplozija protiv Hajduka. Sanchez je kiksao sljedeću utakmicu i postavljala su se pitanja je li on pravo rješenje. No, on je dobar trener i treba mu dati vremena. Sada je pohvatao konce i svi su eksplodirali, postoji sinergija s navijačima, a nakon pobjede protiv Celja, u utakmici protiv Šahtara mogu uzeti barem bod, ako ne i pobijediti.

Toni Fruk opet je jedna od Rijekinih ključnih figura, na tragu prošle sezone...



- To je jako dobar igrač, no nisam siguran da bi bio tako dobar da je u Hajduku ili Dinamu...

Zašto to mislite?



- Zato što mislim da je Rijeka optimalna sredina i perfektna za igrača kao što je Fruk. Prije svega jer imaju normalnog predsjednika Damira Miškovića koji angažira normalne suradnike i trenere kojima daje šansu, stoji iza svakog igrača. Zbog toga Rijeka tako dobro gura zadnjih godina. Fruk je u tom smislu izabrao najbolji klub u kojem ne postoji pritisak. Oni ni lani nisu vjerovali da mogu do dvostruke krune. Potpisujem da Fruk ne bi bio ovako dobar igrač uz Hajduku i Dinamu gdje je puno veći pritisak. Posebice u ovom Dinamu u kojem se godinu i pol dana događaju takve stvari. U Dinamu odigraš dvije malo lošije utakmice, odmah dolazi drugi igrač. Dinamo ima Stojkovića, a Fruk vjerojatno ne bi igrao ni u vrijeme Martina Baturine. Lijepo se razvija, pogodio je klub...

Pogodio je i Mišković otkupom Frukova ugovora?



- To ćemo vidjeti kada dođe do transfera i kada vidimo koji su klubovi u igri. Malo mi je problem ta visina odštete od deset milijuna eura. Mišković to može tražiti, a hoće li netko toliko platiti igrača u 25. godini? Ne znam. Malo manje može, vjerujem da će proći sedam-osam milijuna, s nekim bonusima. Ali da će dobiti čistu desetku, nisam siguran. Da ima 20 godina, potpisao bih odmah da će dobiti deset milijuna eura za njega. Naravno, postoje klubovi koji mogu dati toliko novca, no ne znam je li Fruk baš za tu razinu. Nadam se da će sve strane biti zadovoljne i da će završiti u velikom klubu. Postao je reprezentativac i sada mu je važno da igra. Možda i ostati u Rijeci do ljeta, da nastavi s dobrim igrama. Jer, znamo da je Zlatko Dalić zadnjih godina redovito uzimao u obzir jednog ili dvojicu najboljih igrača iz HNL-a. Trebao bi biti na popisu reprezentativaca. No, pitanje je može li to Rijeka čekati i riskirati da ide na svjetsko prvenstvo. Jer, što ne odigra li niti jednu minutu. Naravno da u Rijeci sada očekuju neki transfer u zimskom prijelaznom roku. Jer, ljetos nisu prodali Fruka ni Niku Jankovića, što se možda i očekivalo. Mišković jedini gura Rijeku i mora nešto prodati. Ne dogodi li se to drugi prijelazni rok, imat će problem.

Kako vam se čini taj Miškovićev poslovni model u Rijeci?



- Čovjek je u klub došao otvorena srca. Dao je sve za Rijeku, koliko je mogao. Svi očekuju neke velike transfere poput Kramarićevih devet i pol milijuna, Pašalićevih pet, okreću se silni milijuni. No, Mišković je sam u toj priči. Nije to Dinamo koji svake godine igra Ligu prvaka ili Kup Uefe, niti Hajduk koji, s tolikim brojem navijača, u fan-shopu može uzeti dodatnih pet-šest milijuna eura. S obzirom na to da znam što Mišković radi, usudio bih se kazati da je na debeloj nuli kada se sve podvuče. Nema sponzora, ni tribine nisu pune čim odigraju jednu lošu utakmicu. Čovjek se sam bori nekoliko godina, treba mu skinuti kapu jer ulaže svoj novac. Na kraju mjeseca kad nedostaje milijun eura, svi mu kucaju na vrata. Osijek ima Mađare koji su spremni uložiti u svakom trenutku, znamo što su Dinamo i Hajduk koji uvijek nađu nešto. Da Fruk ovako igra u Hajduku i Dinamu, vrijedio bi na tržištu pet-šest milijuna eura više. Tko ga proda za deset milijuna, treba mu skinuti kapu.

Gdje je ova Rijeka u odnosu na Hajduk i Dinamo?



- Pa i kada su lani osvojili dvostruku krunu imali su uspone i padove, a kada su je svi otpisali, polako se dizala. Mišković i ljudi oko njega uvijek pronađu model. Sigurno ne spavaju i traže rješenja za zimu. Trener je shvatio odnose u hrvatskoj ligi. Rijeka će se sigurno uplesti u borbu, bez obzira na to što je sada razlika desetak bodova. Rade u tišini kao i svih ovih godina, pokazali su da znaju pogoditi s igračem od nekoliko milijuna, a rezultat ne trpi. Svi u klubu imaju normalnog predsjednika koji trenere u pravilu pušta da radi. Sv treneri dobili su šansu, a nakon Rijeke otišli na višu razinu u ligaškom smislu, ne kažem da su otišli u bolje klubove.

Dosta se špekulira o prodaji Rijeke, koliko Damira Miškovića frustrira što se to nije dogodilo?



- Sigurno ga frustrira. Sigurno bi mu bilo lakše da ima nekog investitora ili veliki klub kojemu bi Rijeka bila filijala. No, uvijek je naglašavao da Rijeku želi prodati ljudima koji će napraviti bolju Rijeku.

Vaš Osijek se utapa...



- Svaki klub nakon nekoliko godina upadne u probleme. Prije tri-četiri godine, kada su krenuli jače i davali izdašne ugovore, pričao sam da me strah da će se ovakvo nešto dogoditi. Vjerujem da je svaki sportski direktor želio napraviti uspjeh. No, netko je radio više na štetu kluba i nije ga bilo briga. Alen Petrović bio je sportski direktor i ranije, kada klub nije imao ništa, a napravio je više od bilo kojeg u zadnjih pet-šest godina. Vratio se, no nema više financijsku moć koju su imali neki prije njega. On zna raditi posao, u prvom je mandatu napravio 27-28 milijuna eura transfera. Sada su Mađari zatvorili pipu i morate improvizirati. Dok se sve uskladi, na dnu ste ljestvice. Ne možeš se iščupati, baš me zanima što će se dogoditi s tom pričom - zaključio je Vranješ.