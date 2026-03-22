Kovač ostao bez šefa: Borussia smijenila klupsku legendu i bivšeg kapetana

Sebastian Kehl od danas više nije sportski direktor Borussije iz Dortmunda, kluba koji s klupe vodi hrvatski stručnjak i bivši izbornik vatrenih Niko Kovač. Kehlu je navodno presudio loš odnos s još jednim legendarnim igračem Borussije Larsom Rickenom koji trenutačno obnaša funkciju direktora sportskih operacija.

Njih dvojica u lošim su odnosima još otkako je Ricken promaknut na tu poziciju jer se kao glavni kandidat često spominjao upravo Kehl. Odnos između bivših suigrača od tada nije bio dobar, a prošloga tjedna u javnost je izašla informacija kako između njih dvojice postoje stalne tenzije pa su očito zaključili kako je najbolje da prekinu suradnju. Kehl je za Borussiju odigrao 362 utakmice prije nego se umirovio kao igrač. 2018. počeo je ponovno raditi u sportskom sektoru kluba, a 2022. promaknut je na poziciju sportskog direktora. Nakon razlaska s voljenim klubom rekao je:

- Borussia Dortmund je dio mog života pola mog života i imam izuzetno snažnu vezu s ovim velikim klubom. Ipak, sada smo zajednički došli do zaključka da je vrijeme da krenemo naprijed - i za BVB i za mene. Lars, Carsten i ja smo danas donijeli ovu odluku nakon konstruktivne rasprave. Mnogo dugujem Borussiji Dortmund i ponosan sam što sam dio BVB obitelji već oko 24 godine. Tijekom tog vremena uspio sam proslaviti toliko nevjerojatnih uspjeha s klubom, njegovim osobljem i fantastičnim navijačima, i zauvijek će me činiti ponosnim što sam dio povijesti kluba. Temelji su postavljeni i želim klubu sve najbolje u restrukturiranju i nastavku uspjeha. Borussia Dortmund, nevjerojatan stadion i južna tribina uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Bila mi je čast.

Borussia navodno već ima kandidata za Kehlovog nasljednika, a je riječ o sportskom direktoru Eintrachta iz Frankfurta Markusu Kröscheu. Taj klub već nekoliko godina postiže odlične rezultate unatoč ograničenom budžetu, a velike zasluge za to idu upravo i Kröscheu.