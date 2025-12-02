Naši Portali
OSTAJE NA POLJUDU

Hajduk produljio ugovor s mladim napadačem: 'Na meni je da opravdam povjerenje'

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 19:24

Jako sam sretan što je klub na ovaj način pokazao da još vjeruje u mene. Tu sam od osme godine, ovo mi zaista mnogo znači i predstavlja mi dodatan motiv

20-godišnji Roko Brajković danas je u društvu sportskog direktora Hajduka Gorana Vučevića potpisao novi ugovor sa splitskim klubom piše Slobodna Dalmacija. Mladi krilni napadač produžio je vjernost klubu čiji je član od osme godine do ljeta 2029. 

Ovaj potez pokazuje kako je Hajduku u planu nastaviti vjerovati mladim igračima koji proizlaze iz nogometne akademije "Luka Kaliterna". Škola nogometa oduvijek je jako uporište kluba, a Hajduk se trenutačno nalazi na drugoj poziciji u domaćem prvenstvu dok nekoliko mladih igrača igra veliku ulogu u momčadi.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Šimun Hrgović, Branimir Mlačić i Luka Hodak praktički su standardni prvotimci, dok se Toni Silić čini kao buduća 'jedinica' Bijelih. Očito se očekuje da njihovim stopama krene i Brajković, igrač koji je za prvu momčad debitirao još u travnju 2022. kao 17-godišnjak.

Bilo je to u 3:0 pobjedi nad Hrvatskim Dragovoljcem, a do danas je upisao 30 nastupa za prvu momčad te zabio jedan gol te još dva puta asistirao. Po Transfermarktu vrijedi pola milijuna eura, a po potpisu ugovora je izjavio:

- Jako sam sretan što je klub na ovaj način pokazao da još vjeruje u mene. Tu sam od osme godine, ovo mi zaista mnogo znači i predstavlja mi dodatan motiv. Na meni je da opravdam ovo povjerenje, nadam se da ću uspjeti u tome.
KU
Kujttim
19:29 02.12.2025.

Hajduku je najpametnije imati svoje igrače i trenera. Ovi eksperimenti nisu se pokazali uspješni. Katalinić i Vulić su bili najtrofejniji od uspostave države Hrvatske.

