Zdravko Mamić: Jedan od najmoćnijih ljudi u Europi me tražio da pustimo Hajduku

Nekadašnji najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa, a danas bjegunac od pravosuđa Zdravko Mamić, dao je još jedan intervju u kojem je progovorio o brojnim stvarima. Iz toga intervjua izdvajamo priču o Dinamu i Hajduku.

- Štimac je bio moj najopasniji rival. U vrijeme Igora Štimca Hajduk nam je oteo dvije titule. Ili dvaput bio prvak. I ne samo to, već su nas spakirali u ligu za bedaka. Vidite da je nedavno igrač Linić rekao da su puštali utakmice da mi ispadnemo - ispričao je Mamić.

Tvrdi da ga je Ivo Sanader, tadašnji premijer, tražio da puste Hajduku.

- Sljedeće godine kad je Hajduk bio u bezizlaznoj situaciji, kad je trebao završiti u ligi za bedaka, onda je tada najmoćniji čovjek države, jedan od najmoćnijih ljudi Europe, navijač Hajduka, premijer Sanader tražio od mene da pustimo derbi Hajduku. Ja mu kažem: Premijeru, to ne dolazi u obzir, ja svojoj majci ne bih pustio - rekao je Mamić i dodao:

- Rekao sam mu da pusti meni i da ću ja to riješiti. Garantirao sam mu da Hajduk neće završiti u ligi za bedaka. Dao sam mu riječ. Prvu stvar koju sam napravio je da se derbi ne odigra, bila je kiša, najnormalniji uvjeti da se igra. Bilo je smiješno, lopta najnormalnije odskače, ali nama je bilo važno da odgodimo utakmicu za nedajbože. Mi smo izvršili pritisak da se ne odigra. Dalje se u prvenstvu sve odigra da Hajduk ostane i onda smo ih pobijedili u zaostaloj utakmici na Poljudu. Sve časno. Hajduk je nas izbacio u ligu za bedaka dogovorom sa Zagrebom, a ja sam kao dinamovac spašavao Hajdukovu čast.