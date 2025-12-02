Naši Portali
UOČI DERBIJA

Dinamo i Hajduk očito imaju problema, ne bismo vam preporučili klađenje na njih

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
02.12.2025.
u 12:01

Hajduk je nakon 37 dana svrgnut s vodeće pozicije, Dinamo u derbi kreće s prvog mjesta, ali niti jedna momčad nije uvjerljiva

Što je želio Dinamo je i uzeo, ponovno se nakon više od mjesec dana vratio na prvo mjesto HNL-a. Tako su se nastavili smjenjivati Dinamo i Hajduk na toj čelnoj poziciji.

Imali su plavi i bijeli vrlo slične situacije tijekom ovog prvenstva, Dinamo je odlično krenuo u HNL-u i Europskoj ligi, pobijedio je u svim debijima, pa i u Splitu i u Rijeci i Osijeku, ubrzo je otišao na četiri boda prednosti i činilo se da će taj rekonstruirani Dinamo 'šamarati' u našoj ligi, ali onda je počeo gubiti bodove protiv takozvanih manjih klubova i to je 'masno' platio.

Porazi od Gorice, Vukovara, Lokomotive i Istre ne samo da su istopili bodovnu prednost već su plave doveli u ozbiljnu krizu, ne samo rezultata nego i igre. Hajduk je to iskoristio, nisu ni bijeli nešto posebno briljirali u igri iako je bilo i jako dobrih izdanja. Ali, marljivo su skupljali bodove i onda su oni pobjegli na vrhu tablice, s četiri boda viška.

Očito je da Dinamo i Hajduk imaju problema, da su im svi suparnici postali jako nezgodni i da baš protiv svakoga mogu gubiti bodove. Sad je Dinamo iskoristio debakl Hajduka na Rujevici (0:5 poraz) i poljudski remi s Varaždinom i nakon 37 dana se vratio na vrh.

I na tom vrhu plavi sad dočekuju Hajduk. Bit će to vrlo zanimljiva utakmica u subotu, teško da ćemo vidjeti tko je bolji, ali možda vidimo tko je manje loš. Dinamu bi pobjeda donijela ponovni bijeg na četiri boda, a Garciju i Hajduk pobjeda bi vratila na čelo prvoligaške kolone. No, ako i pobijedi Dinamo neće mirno spavati do zimske stanke, nakon Hajduka ima Betis u Europskoj ligi, a onda ide nezgodnom Slavenu Belupu pa mu dolazi jednako neugodna Lokomotiva. Hajduk nema Europe i nakon Dinama do odmora ga čekaju Lokomotiva u Maksimiru i valjda nešto lakša utakmica s Vukovarom u Splitu.

U ovom trenutku ne bismo preporučili klađenje na to tko će biti jesenski prvak, niti jedna od dvije vodeće momčadi ne ulijeva povjerenje.
Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo

