U Hajduku zadovoljno trljaju ruke: Još jedan velikan želi dragulja Bijelih

Posljednjih dana, piše se o interesu milanskog Intera za mladog stopera Hajduka Branimira Mlačića. 'Nerrazzuri' pomno prate 18-godišnjeg braniča i već su održali sastanak s čelnicima Bijelih , no čini se kako Mlačića ipak neće tako lako angažirati.

Germanijak piše kako se u 'utrku' za njegovim potpisom uključuje i francuski velikan Marseille. Bivši prvak Europe navodno je spreman platiti šest milijuna eura odštete kako bi ga doveo na Velodrome. Čini se kako je Inter ipak jače zagrizao pa se o Marseilleu zna samo da je zainteresiran, dok milanski klub već ima i razvijen plan za hrvatskog braniča.

Smatraju kako Mlačiću nije mjesto u mladoj momčadi koja se natječe u Primaveri jer smatraju kako je taj nivo igre već prerastao. Zato bi ga vjerojatno posudili u klub koji se natječe u jačoj ligi, slično primjeru koji je dao Tottenham nakon što je iz Hajduka doveo Luku Vuškovića.

Kako sada stvari stoje, Hajduk će gotovo sigurno prodati Mlačića ove zime, a on bi potom vjerojatno ostao na Poljudu do kraja tekuće sezone te se novom klubu pridružio tek sljedećeg ljeta.