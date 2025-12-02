Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI UDVARAČ

U Hajduku zadovoljno trljaju ruke: Još jedan velikan želi dragulja Bijelih

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 18:25

Kako sada stvari stoje, Hajduk će gotovo sigurno prodati Mlačića ove zime, a on bi potom vjerojatno ostao na Poljudu do kraja tekuće sezone

Posljednjih dana, piše se o interesu milanskog Intera za mladog stopera Hajduka Branimira Mlačića. 'Nerrazzuri' pomno prate 18-godišnjeg braniča i već su održali sastanak s čelnicima Bijelih , no čini se kako Mlačića ipak neće tako lako angažirati.

Germanijak piše kako se u 'utrku' za njegovim potpisom uključuje i francuski velikan Marseille. Bivši prvak Europe navodno je spreman platiti šest milijuna eura odštete kako bi ga doveo na Velodrome. Čini se kako je Inter ipak jače zagrizao pa se o Marseilleu zna samo da je zainteresiran, dok milanski klub već ima i razvijen plan za hrvatskog braniča.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Smatraju kako Mlačiću nije mjesto u mladoj momčadi koja se natječe u Primaveri jer smatraju kako je taj nivo igre već prerastao. Zato bi ga vjerojatno posudili u klub koji se natječe u jačoj ligi, slično primjeru koji je dao Tottenham nakon što je iz Hajduka doveo Luku Vuškovića.

Kako sada stvari stoje, Hajduk će gotovo sigurno prodati Mlačića ove zime, a on bi potom vjerojatno ostao na Poljudu do kraja tekuće sezone te se novom klubu pridružio tek sljedećeg ljeta.
Ključne riječi
Marseille Inter Branimir Mlačić Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja