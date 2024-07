Goran Ivanišević: Bez Dražena nikad ne bih osvojio Wimbledon, razgovarao sam s njegovim posterom

Točno na današnji dan prije 23 godine cijela Hrvatska strepila je uz Gorana Ivaniševića. Koliko smo samo živaca svi potrošili, ali na kraju se isplatilo – Goran je osvojio Wimbledon!

U finalu je pobijedio Patricka Raftera, svojedobno prvog igrača svijeta, rezultatom 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7. Meč je trajao nešto više od tri sata. Zanimljivo u cijeloj priči je da je Goran tada bio tek 125. na ATP ljestvici, a na Wimbledon je došao preko pozivnice organizatora (Wildcard).

"To je bilo nemoguće i neće se više nikada ponoviti. Nisam suludi vjernik, ali moje osvajanje Wimbledona, u trenutku dok sam bio 125. igrač svijeta i na turnir došao s pozivnicom, nema nikakve logike. Netko gore je to posložio jer baš sve je išlo protiv mene, a onda je od ponedjeljka sve išlo za mene. Rame je boljelo kao sam vrag, gutao sam tablete kao da su mentol bomboni, a kasnije su taj lijek povukli iz prodaje jer je dokazano da uzorkuje probleme sa srcem. Bio sam spreman potpisati da mi otpadne rame i da to bude zadnji meč koji ću odigrati, samo da konačno osvojim Wimbledon", prisjeća se Goran.

Igrao se 16. gem petog seta finala Wimbledona, kada je prvi put u karijeri, u svom četvrtom wimbledonskom finalu, prvi put servirao za meč. Većina na točno se sjeća gdje smo tada bili i što smo radili. No, prvi put Goran Ivanišević otkrio je o čemu u tom trenutku razmišljao i opisuje gem u koji je stala cijela njegova karijera.

Ispunio je obećanje, pobijedio sam sebe i nakon što je konačno podignuo pehar, održao je govor Draženu. No, malo tko zna da su on i Dražen na specifičan način razgovarali tijekom cijelog turnira. Goran je 15 dana na zidu svoje sobe držao Draženov poster i otkrio kako su izgledali njihovi razgovori, zašto je uvjeren da bez neprežaljenog prijatelja nikada ne bi uspio osvojiti svoj najvažniji turnir i zašto je na spektakularnom dočeku rekao "da bi bio k*rac od ove, da nije rođen u Splitu".