Životna priča Donne Vekić: Sa 16 je bila svjetska senzacija, a nakon krize se vraća u vrh

Trebalo je proći dvadeset godina da ponovno imamo tenisačicu koja igra u četvrtfinalu Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira u ovoj godini. Davne 2004. godine u četvrtfinalu je igrala Karolina Šprem, a danas će u četvrtfinalu travnatog terana u All England klubu igrati Donna Vekić i to protiv Novozelanđanke Sun Lu.

Tamo gdje je stala Šprem...

Karolina Šprem je prije dvadeset godina šokirala teniski sivjet kada je u drugom kolu pobijedila Venus Williams (7:6, 7:6), a istim rezultatom pobijedila je u trećem kolu još jednu Amerikanku Shaughnessy. U osmini finala bila ej bolja od Bugarke Maleeve (6:4, 6:4) da bi je u četvrtfinalu zaustavila još jedna Ameriklanka, Davenport. Karolina, koja će u listopadu napunili 40 godina, živi sa suprugom, ciparskim tenisačem Marcosom Baghdatisom na njegovom rodnom Cipru, a tijekom deset godina braka, dobili su i troje djece - kćeri Zaharu i Indiju te najmlađeg Zeusa Gabriela. Peteročlana obitelj živi na Cipru u Limassolu, u prekrasnoj kući, a djevojčice Zahara i India pohađaju privatnu školu Heritage, oko pet kilometara sjeverno od grada u kojem žive. Bivša tenisačica Karolina Šprem angažirana je oko ostvarenja svog sna - izgradnje i otvaranja teniske akademije. Tamo gdje je stala Šprem, možda Vekić nastavi...

Donna je prvo s četiri godine krenula na gimnastiku, da bi u šestoj godini prvi put uzela reket u ruke. S devet godina već je bila u kampu Nicka Bollettierija na Floridi. Imala ej veliku pomoć obitelji, majke Brankice i oca Igora te pokojnog djeda Branka. Oduševila je pak teniski sivjet kada je sa samo 16 godina ušla u profesionalne vode. Te 2012. godine bila je istinska senzacija svjetskog tenisa jer je na svom prvom profesionalnom turniru (WTA Taškent) ušla u finale! To nije sve jer je sa 17 godina, 2014., i osvojila svoj prvi turnir, WTA Kuala Lumpur. Već u prvoj godini ušla je među prvih 100 tenisačica na svjetskoj rang listi. Sredinom 2013. godine bila je 62. na svijetu, najmlađa među top 100. Činilo se kako joj je put prema samom vrhu zajamčen, samo joj je nebo bilo granica.

- Nije mi cilj biti najbolja juniorka na svijetu. Nije mi cilj biti u top 10 seniorki na svijetu, takve stvari nisu nemoguće misije, mene zanima samo jedno - želim biti broj jedan na svijetu - samouvjereno je najavljivala Donna Vekić te je tada kao 16-godišnjakinja sa svojim tadašnjim trenerom, Englezom Davidom Felgateom, završila na naslovnici londonskog Timesa! Povod je bio finale u Taškentu. Njezin prvi profesionalni turnir i prvi finale. Koji je izgubila. Suze nije skrivala...

- Suze su samo jedan od načina na koji se ljutnja i žalost mogu izraziti. Kao što si radostan nakon pobjede, tako trebaš biti ljut i žalostan nakon poraza. Ali ne dugo – rekla je tada Donna.

Uslijedila je kriza te godine lutanja. Bila je Donna Vekić stalno između 60. i 110. mjesta na ljestvici WTA, teško je povezivala dva ili tri dobra meča, a u jednom trenutku pala je i na 177. mjesto u poretku najboljih svjetskih tenisačica. Povremeni bljeskovi na turnirima davali su nadu, ali kriza je predugo trajala. Toliko da su je neki već i otpisali i predviđali joj kraj karijere.

- Prevelika očekivanja u tinejdžerskim godinama bila su pretežak teret. 'Očekivanja od drugih, ali najviše zapravo od sebe same. Očekivala sam da ću ponovno igrati finala, da ću biti u top 50... Ali nije išlo tako i trebalo je još dosta godina da se razvijem, a zapravo se još uvijek nisam razvila i barem se nadam da sam daleko od svoga limita. Imam još jako puno prostora za napredovanje. Ali kad sam imala 16 godina, to mi je bilo teško shvatiti. No imala sam oko sebe roditelje i tim koji je vjerovao u mene i znao put – rekla je tada Donna.

Vrhunac krize rezultata bio je negdje sredinom 2016. godine - nanizala je 14 poraza i bila vrlo blizu toga da sruši još jedan rekord. Ali onaj negativan. No izvukla se, a sve se prelomilo pobjedom protiv danas umirovljene Ane Ivanović. Činjenica je da u posljednjih nekoliko godina Donna igra sjajan tenis, na pragu je ulaska među prvih trideset igračica. Trenutno je na 37. mjestu, ali će sigurno napravit veliki pomak nakon ovog sjajnog rezultata na Wimbledonu. Vekić je za plasman u četvrtfinale travnatog Grand Slama zaradila 444 tisuće eura. Ako se probije do polufinala ima zagarantiranih 846 tisuća. Osvajačici Wimbledona ide 3,2 milijuna, a gubitnici u finalu 1,66 milijuna eura.

Lulu priča sve jezike

Vekićkin meč četvrtfinala igra se u utorak u 12 sati. Jedina tenisačica s pojedinačnim Grand Slam naslovom u povijesti hrvatskog tenisa je i dalje Iva Majoli, koja je 1997. osvojila Roland Garros. Suparnica Donni za ulazak u polufinale bit će Novozelanđana Lulu Sun. Rođena je 14. travnja 2001. na jugu Novog Zelanda, gdje je provela prvih pet godina svog života s tri godine starijom sestrom Phenomenom Radovcic, majkom Kineskinjom i ocem Hrvatom, zagrebačkim pravnikom Zdeslavom Radovčićem.

- U London sam stigla bez ikakvih očekivanja, samo igram, susret po susret. I, evo me - glasila je njezina izjava na press konferenciji kojom je simpatična Novozelanđanka oduševila svjetsku javnost. Na pitanja je odgovarala na engleskom, kineskom i francuskom, a da je u publici bilo i naših novinara vjerojatno bi progovorila i - hrvatski. Dodala je kako trenutačno uči korejski, a velika joj je želja naučiti i japanski, čime je oduševila predstavnike azijskih medija.