Đoković se obrušio na navijače: Ne poštujete me, ne prihvaćam takvo ponašanje

Za nešto više od dva sata igre Novak Đoković je svladao Danca Holgera Runea sa 6-3, 6-4, 6-2 i tako stigao do svog 15. četvrtfinala u Wimbledonu i ukupno rekordnog, 60. četvrtfinala na Grand Slam turnirima, ali je u intervjuu nakon meča uzvratio navijačima njegovog suparnika za ono što je shvatio kao iskazivanje nepoštovanja prema njemu.

U jednom dijelu tribina središnjeg terena bila je okupljena skupina Runeovih navijača, koji su često izvikivali prezime svog miljenika, ali je to pomalo zvučalo kao da negoduju protiv najuspješnijeg tenisača svih vremena.

"Svim navijačima koji su imali poštovanja i ostali ovdje večeras, hvala vam od srca, cijenim to. A svim onim ljudima koji su odlučili ne poštovati igrača, u ovom slučaju mene, laku noć. Laaaaku noć, laaaaaku noć. Laku noć", rekao je Đoković pokušavajući imitirati zvuk koji ga je pratio tijekom dvoboja.

No, voditelj je pokušao Đokoviću objasniti kako je to samo bilo skandiranje za njegovog suparnika. No, 37-godišnji veteran se nije dao razuvjeriti.

“Iskazivali su nepoštovanje, jesu, jesu. Ja to ne prihvaćam. Znam da su navijali za Runea, ali to je bio izgovor i za hukanje. Slušajte, na Touru sam više od 20 godina. Vjerujte mi, znam sve trikove. Znam kako to ide, ali u redu je. Fokusiram se na one ljude koji imaju poštovanja, koji plaćaju ulaznicu i vole tenis", rekao je Đoković uz ponovne povike Runeovih navijača.

“Volite tenis i cijenite igrače, cijenite trud koji igrači ulažu ovdje. Igrao sam u mnogo neprijateljskijim okruženjima, vjerujte mi. Ne možete mi ništa", uzvratio im je srpski tenisač.

Na konferenciji za novinare je upitan trebaju li organizatori Wimbledona posegnuti za sankcijama protiv takvih navijača. No, tu je već Novak bio umjereniji u kritikama ponašanja gledatelja koji nisu na njegovoj strani.

"Ne znam što bi Wimbledon mogao učiniti u tim trenucima. To su ljudi koji su platili ulaznice, imaju pravo biti tamo i navijati onako kako žele. Oni su ti koji odlučuju kako će se ponašati, kako će podržavati i navijati za igrača. Možda bi u nekim trenucima glavni sudac mogao uskočiti, pokušati ih primiriti, ali nema puno toga što možete učiniti. Nećete isprazniti cijeli jedan dio tribina, jer netko iskazuje nepoštovanje. Tako je, kako je. To je sport. Zato je ovaj turnir tako značajan, zato smo prepoznati kao tenisači diljem svijeta. Sve je to zbog navijača. Oni plaćaju ulaznice, čekaju u redovima da bi nas mogli gledati i ja to poštujem. Poštujem sve koji poštuju igrače. Naravno da će uvijek netko navijati za nekoga, što je normalno, ali reagiram kad prijeđu granicu pristojnog. A to se dogodilo i zato sam tako reagirao nakon meča."

Đokovićev suparnik u četvrtfinalu je Australac Alex De Minaur, a taj je meč na rasporedu u srijedu. Srpski tenisač je u pohodu na svoj osmi naslov u Wimbledonu i rekordni 25. trofej na Grand Slam turnirima.

