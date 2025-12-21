Joshua smatra da je trebao prije prebiti Jakea Paula: 'Zaslužujem kritike, ja sam elitni borac'

Nekadašnji dvostruki svjetski prvak teške kategorije Anthony Joshua je na priredbi u Kaseya Center dvorani u Miamiju nokautom u šestoj rundi svladao influencera Jakea Paula.

Problematično dijete se u petoj rundi dvaput našlo u nokdaunu, a onda i početkom šeste runde nakon čega je uslijedio Joshuin snažan udarac desnicom i kraj, piše Croring.

Jake je sjeo na tlo, a sudac je brzo izbrojao do deset i prekinuo borbu, bivša Disneyeva zvijezda je dvoboj završio sa slomljenom čeljusti na dva mjesta.

A Joshui je to bio prvi nastup u ringu nakon više od 15 mjeseci pauze. Lani u rujnu je na priredbi na Wembleyu nokautom u petoj rundi izgubio protiv tadašnje IBF-ovog prvaka Daniela Duboisa.

Britanski teškaš je nakon meča kritiziran jer nije ranije završio meč kako su mnogi očekivali. Joshua priznaje kako zaslužuje svaku riječ kritike za svoj nastup protiv Paula.

– Zaslužujem to, jer ja sam elitni borac. I da ja treniram Anthonyja Joshuu, koji dođe do šeste runde protiv Jakea Paula, već sutra bih ga vratio u dvoranu, našao nekoga da ga dobro pretuče i tek onda bi nastavili dalje – kazao je britanski teškaš i nastavio:

– Dobro bih ga protresao i upitao: ‘Kako si dopustio tom klincu da stigne do šeste runde, jesi li lud’? Ali ne mogu vratiti vrijeme.

Joshua je ponovno pokazao interes za borbu protiv svog dugogodišnjeg rivala Tysona Furyja, postoje naznake kako bi se britanski dvojac konačno mogao naći u ringu u drugoj polovici 2026. godine.