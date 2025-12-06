Naši Portali
NOGOMETNA GROZNICA

Evo cijelog rasporeda Svjetskog prvenstva: Poznati su svi termini, igrat će se po čitave dane

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.12.2025.
u 20:06

Što se ostalih termina tiče, najranije utakmice će se igrati od 18, 19 ili 21 sat. Zadnje utakmice u danu igrat će se u 3 i u 6 ujutro po našem vremenu

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je termine svojih utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Na posebnoj svečanosti FIFA je objavila termine i gradove domaćina svih utakmica.  U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Što se ostalih termina tiče, najranije utakmice će se igrati od 18, 19 ili 21 sat. Zadnje utakmice u danu igrat će se u 3 i u 6 ujutro po našem vremenu. Igrat će se po četiri utakmice dnevno, osim u prva dva dana turnira kad će se igrati dvije utakmice, te u zadnja četiri dana grupne faze kada će se igrati čak šest utakmica. U nastavku donosimo kompletan raspored grupne faze.

11. lipnja 2026. - 12. lipnja 2026.
21:00 Meksiko - Južna Afrika (Grupa A)
04:00 Južna Koreja - DEN/MKD/CZE/IRL (Grupa A)

12. lipnja 2026. - 13. lipnja 2026.
21:00 Kanada - ITA/NIR/BIH/WAL (Grupa B)
03:00 SAD - Paragvaj (Grupa D)

13. lipnja 2026. - 14. lipnja 2026.
21:00 Katar - Švicarska (Grupa B)
00:00 Brazil - Maroko (Grupa C)
03:00 Haiti - Škotska (Grupa C)
06:00 Australija - TUR/ROU/SVK/KOS (Grupa D)

14. lipnja 2026. - 15. lipnja 2026. 
19:00 Njemačka - Curacao (Grupa E)
22:00 Nizozemska - Japan (Grupa F)
01:00 Obala Bjelokosti - Ekvador (Grupa E)
04:00 UKR/SWE/POL/ALB - Tunis (Grupa F)

15. lipnja 2026. - 16. lipnja 2026.
18:00 Španjolska - Zelenortski Otoci (Grupa H)
21:00 Belgija - Egipat (Grupa G)
00:00 Saudijska Arabija - Urugvaj (Grupa H)
03:00 Iran - Novi Zeland (Grupa G)

16. lipnja 2026. - 17. lipnja 2026.
21:00 Francuska - Senegal (Grupa I)
00:00 IRQ/BOL/SUR - Norveška (Grupa I)
03:00 Argentina - Alžir (Grupa J)
06:00 Austrija - Jordan (Grupa J)

17. lipnja 2026. - 18. lipnja 2026.
19:00 Portugal - COD/JAM/NCL (Grupa K)
22:00 Engleska - Hrvatska (Grupa L)
01:00 Gana - Panama (Grupa L)
04:00 Uzbekistan - Kolumbija (Grupa K)

18. lipnja 2026. - 19. lipnja 2026.
18:00 DEN/MKD/CZE/IRL - Južna Afrika (Grupa A)
21:00 Švicarska - ITA/NIR/BIH/WAL (Grupa B)
00:00 Kanada - Katar (Grupa B)
03:00 Meksiko - Južna Koreja (Grupa A)

19. lipnja 2026. - 20. lipnja 2026.
21:00 SAD - Australija (Grupa D)
00:00 Škotska - Maroko (Grupa C)
03:00 Brazil - Haiti (Grupa C)
06:00 TUR/ROU/SVK/KOS - Paragvaj (Grupa D)

20. lipnja 2026. - 21. lipnja 2026.
19:00 Nizozemska - UKR/SWE/POL/ALB (Grupa F)
22:00 Njemačka - Obala Bjelokosti (Grupa E)
02:00 Ekvador - Curacao (Grupa E)
06:00 Tunis - Japan (Grupa F)

21. lipnja 2026. - 22. lipnja 2026.
18:00 Španjolska - Saudijska Arabija (Grupa H)
21:00 Belgija - Iran (Grupa G)
00:00 Urugvaj - Zelenortski Otoci (Grupa H)
03:00 Novi Zeland - Egipat (Grupa G)

22. lipnja 2026. - 23. lipnja 2026.
19:00 Argentina - Austrija (Grupa J)
23:00 Francuska - IRQ/BOL/SUR (Grupa I)
02:00 Norveška - Senegal (Grupa I)
05:00 Jordan - Alžir (Grupa J)

23. lipnja 2026. - 24. lipnja 2026.
19:00 Portugal - Uzbekistan (Grupa K)
22:00 Engleska - Gana (Grupa L)
01:00 Panama - Hrvatska (Grupa L)
04:00 Kolumbija - COD/JAM/NCL (Grupa K)

24. lipnja 2026. - 25. lipnja 2026.
21:00 Švicarska - Kanada (Grupa B)
21:00 Katar - ITA/NIR/BIH/WAL (Grupa B)
00:00 Škotska - Brazil (Grupa C)
00:00 Maroko - Haiti (Grupa C)
03:00 DEN/MKD/CZE/IRL - Meksiko (Grupa A)
03:00 Južna Koreja - Južna Afrika (Grupa A)

25. lipnja 2026. - 26. lipnja 2026. 
22:00 Ekvador - Njemačka (Grupa E)
22:00 Curacao - Obala Bjelokosti (Grupa E)
01:00 Japan - UKR/SWE/POL/ALB (Grupa F)
01:00 Tunis - Nizozemska (Grupa F)
04:00 TUR/ROU/SVK/KOS - SAD (Grupa D)
04:00 Paragvaj - Australija (Grupa D)

26. lipnja 2026. - 27. lipnja 2026. 
21:00 Norveška - Francuska (Grupa I)
21:00 Senegal - IRQ/BOL/SUR (Grupa I)
01:00 Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija (Grupa H)
01:00 Urugvaj - Španjolska (Grupa H)
05:00 Egipat - Iran (Grupa G)
05:00 Novi Zeland - Belgija (Grupa G)

27. lipnja 2026. - 28. lipnja 2026. 
23:00 Panama - Engleska (Grupa L)
23:00 Hrvatska - Gana (Grupa L)
01:30 Kolumbija - Portugal (Grupa K)
01:30 COD/JAM/NCL - Uzbekistan (Grupa K)
04:00 Alžir - Austrija (Grupa J)
04:00 Jordan - Argentina (Grupa J)
Kupnja