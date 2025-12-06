Zlatko Dalić: Drago mi je da ćemo igrati u Torontu pred punim stadionom naših navijača

Dan nakon službenog ždrijeba skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo iduće godine postao je poznat i potpuni raspored grupne faze natjecanja pa je time i Hrvatska saznala u kojim će gradovima igrati. U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Odmah nakon objave gradova domaćina i termina utakmica iz Washingtona se javio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Za službenu stranicu HNS-a je kazao:

“Možemo biti zadovoljni, sad znamo tri grada u kojima ćemo igrati, a ono što je jako lijepo jest da ćemo jednu utakmicu igrati u Torontu gdje će sigurno biti pun stadion naših navijača. Protiv Engleske u Dallasu igrat ćemo na velikom stadionu, to je jedina utakmica u prvom krugu u kojoj će se sastati dvije TOP 10 reprezentacije. Dakle, opet imamo tu ekskluzivu da igramo tako veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja. Treću utakmicu igramo u Philadelphiji, a satnica nam odgovara zbog naših ljudi koji će utakmice gledati u Hrvatskoj. Dakle, nakon ovog ždrijeba možemo biti zadovoljni, možda smo mogli preskočiti Ganu, ali probat ćemo dati sve od sebe i napraviti najbolje što možemo”, rekao je Dalić.