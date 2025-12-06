Naši Portali
ŠPANJOLSKA FAVORIT

Kladionice na daju Hrvatskoj puno šanse, ovo je koeficijent da će vatreni osvojiti SP

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
06.12.2025.
u 12:16

Na drugom mjestu u Engleska i Francuska s omjerom 6.5, a zatim slijedi Argentina i Brazil (8.5), Njemačka (14), Portugal (16), Nizozemska (20)....

Nakon što je obavljen ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, vodeće svjetske kladionice vide Španjolsku kao najvećeg favorita za svjetsku krunu, dok je Hrvatska na diobi 12. mjesta.

Prema kladionicama "Furija" je vodeći favoriti za naslov svjetskog prvaka sa kvotom 4.5, dakle za jedan uloženi euro dobitak je 4.5 eura.

Hrvatska je na diobi 12. mjesta s kvotom 100.

Najmanje izgleda ima Haiti, s koeficijentom 4.500.
svjetsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija

NI
nikica
12:50 06.12.2025.

Pa šta, nemoraju svojiti prvo mjesto bit će drugi, treći

