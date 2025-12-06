Kladionice na daju Hrvatskoj puno šanse, ovo je koeficijent da će vatreni osvojiti SP

Nakon što je obavljen ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, vodeće svjetske kladionice vide Španjolsku kao najvećeg favorita za svjetsku krunu, dok je Hrvatska na diobi 12. mjesta.
Prema kladionicama "Furija" je vodeći favoriti za naslov svjetskog prvaka sa kvotom 4.5, dakle za jedan uloženi euro dobitak je 4.5 eura.
Na drugom mjestu u Engleska i Francuska s omjerom 6.5, a zatim slijedi Argentina i Brazil (8.5), Njemačka (14), Portugal (16), Nizozemska (20)....
Hrvatska je na diobi 12. mjesta s kvotom 100.
Najmanje izgleda ima Haiti, s koeficijentom 4.500.
