Grad koji je oduševio mladog pjevača: Ima taj nevjerojatan spoj kaosa i ljepote koji te napuni inspiracijom

Želja da posjeti Rim pjevaču Petru Brkljačiću ostvarila se nedavno i iako je putovanje bilo samo preko vikenda, ispunilo je njegova očekivanja. - Već dugo sam želio otići u Rim, ali nikako nisam uspijevao pronaći pravi trenutak. Taj jedan vikend se jednostavno sve poklopilo - slobodan vikend, lijepo vrijeme i potreba da malo "napunim baterije". Rim je grad koji na svakom koraku priča neku priču i bilo je pravo zadovoljstvo izgubiti se u njegovim ulicama - priča nam Petar i izdvaja najposebniji trenutak s ovog putovanja. - Najposebniji trenutak vikenda za mene bio je onaj koji bi se bez problema mogao naći u nekom filmu o Rimu. Smješten sam bio u hotelu pokraj Trga Campo de' Fiori, i jedno sam jutro odlučio ustati ranije, prije nego što se grad probudi. Izašao sam van samo da udahnem svježi zrak i osjetim jutarnju atmosferu. Volim takve trenutke - samo sjesti negdje, primjerice u kafić, promatrati ljude, miris kave u zraku i kako se grad polako budi. U tom trenutku prolazio je mali rimski dostavni autić, onaj poluotvoreni, koji je raznosio svježe voće i povrće restoranima po okolnim ulicama. Između uskih zgrada nazirale su se kupole obližnjih crkvi, a zrake jutarnjeg sunca počele su obasjavati trg. U pozadini se čuo onaj divni talijanski jezik - razgovori prolaznika, pozdravi, zvukovi svakodnevice koji su stvarali savršenu melodiju tog jutra. Sve je izgledalo kao scena iz filma - jednostavan, ali čaroban trenutak koji te ispuni toplinom i osjećajem da si točno tamo gdje trebaš biti - prisjetio se ovog detalja koji mu se urezao u sjećanje.

Hrana je uvijek važan dio putovanja, a Italija je poznata po svojim delicijama, u kojima je i Petar uživao i preporučio nam je neka mjesta u Rimu gdje se može uživati i pravim talijanskim okusima. - Ne možeš u Rim, a da ne probaš cacio e pepe - jednostavno, ali savršeno. Naravno, bio je tu i gelato, i espresso na svakom uglu. Preporučio bih i suppli, male pržene kuglice s rižom i sirom koje su baš rimski street food klasik. Isto tako nezaobilazno je probati popularni tiramisu u "Two sizes". Preporučio bih kvart Trastevere (doslovno "s druge strane Tibera") koji je poznat je po svojim uskim kamenim ulicama, šarenim fasadama i romantičnom ugođaju. Tu se jede "kao Rimljani" - cacio e pepe, amatriciana, carbonara, suppli i domaće vino koje se često poslužuje u običnim čašama. Ono što Trastevere razlikuje od drugih kvartova jest ta mješavina lokalnog i živahnog, boemskog duha - tu se hrana, vino i glazba stapaju u pravi rimski ugođaj - priča nam glazbenik. Kada su u pitanju cijene smještaja i hrane u odnosu na Hrvatsku, Petar smatra kako su dosta slične.

- Možda je kava i vino nešto povoljnije nego kod nas, ali restorani u centru su skuplji. No, ako znaš gdje tražiti, možeš jesti izvrsno i po pristupačnim cijenama - govori nam i dodaje kako se iznenadio čistoćom samog grada, jer se često ističe kako se na ulicama može pronaći dosta smeća. - Iskreno, iznenadio sam se jer u Rimu zapravo nema toliko smeća koliko se često priča. S obzirom na to da je to veliki turistički grad kroz koji godišnje prođe oko 35 milijuna posjetitelja, očekivao sam puno veći nered. Ipak, ulice i okolica glavnih turističkih mjesta izgledaju prilično čisto, što pokazuje da se unatoč tolikom broju ljudi ipak vodi briga o održavanju grada - priča nam Petar kojeg smo zamolili da nam preporuči i neku mjesto u Rimu koje se ne nalazi u turističkim vodičima.

- Kad bih trebao preporučiti nešto što nije tipično turističko, rekao bih da obavezno treba posjetiti crkvicu Sacro Cuore del Suffragio, koja se nalazi blizu Vatikana. Na prvi pogled izgleda kao mala verzija milanske katedrale - neogotička, elegantna i pomalo tajanstvena. Ono što je čini posebnijom od ostalih rimskih crkava je Muzej duša u čistilištu koji se nalazi unutra. U tom muzeju izloženi su predmeti povezani s navodnim nadnaravnim pojavama, koje su, prema pričama, ostavile duše iz čistilišta kako bi poručile živima da se mole za njih. Primjerice, može se vidjeti otisak ruke izgoren na stranici molitvenika, tragovi prstiju na tkanini i nekoliko drugih predmeta koji su navodno spontano izgorjeli na mjestima gdje su se takvi susreti dogodili. Zanimljivo je što sve to nije predstavljeno senzacionalistički, nego vrlo mirno i dostojanstveno. Cijela crkvica odiše nekom tihom mistikom, a osjećaj kad uđeš unutra potpuno se razlikuje od velikih, bučnih rimskih bazilika. Zato bih svakome preporučio da izdvoji malo vremena i posjeti to mjesto jer ima posebnu atmosferu i priču koju rijetko tko doživi - Petrova je preporuka. Rimljane opisuje kao vrlo srdačne i opuštene domaćine koji imaju taj južnjački šarm i uživaju u svakom razgovoru, nema žurbe, ali ima topline. Kada je u pitanju odabir destinacije za kratka putovanja pitamo Petra bira li ih spontano ili planski?

- Obično kombiniram oboje. Volim imati okvirni plan, ali i ostaviti prostor za spontanost. Najljepši trenuci često se dogode kad skreneš s rute i pustiš da te grad vodi - odgovara. Kada putuje, nekada ga više privlače priroda i mir, a nekada gradska vreva i energija i kaže kako je ovaj put baš želio energiju grada. - Rim ima taj nevjerojatan spoj kaosa i ljepote koji te napuni inspiracijom - govori pjevač i našim čitateljima savjetuju da za posjet Rimu spakiraju udobne tenisice! - Rim se najbolje upoznaje pješice. I, naravno, dobro raspoloženje vam treba - sve ostalo se lako pronađe usput. Petar obožava putovati i to mu je jedan od načina da se resetira i pronađe novu inspiraciju, a putovanje iz snova bilo bi mu Japan jer ga fascinira njihova kultura i spoj tradicije i modernog. Ovom prilikom Petar se prisjetio i putovanja na kojem je doživio kulturni šok?

- To je bilo u Kopenhagenu. Najviše me iznenadila tišina i mir u gradu, iako je pun ljudi. Sve funkcionira besprijekorno, nema nervoze ni žurbe, a biciklista ima doslovno posvuda - cijeli grad diše nekim smirenim ritmom. Kod nas je sve puno življe, glasnije i emotivnije, što ima svoj šarm, ali u Danskoj me baš fasciniralo koliko ljudi poštuju prostor i druge oko sebe. Imaš osjećaj da je sve jednostavno, a opet vrlo uređeno. Najviše me, ipak, šokirala količina bicikala na jednom mjestu - cijele ulice i parkirališta prepuni su bicikala, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Tamo je bicikl očito način života, a ne samo prijevozno sredstvo, i to mi je bilo posebno zanimljivo vidjeti - kaže nam Petar koji je nedavno objavio novu pjesmu "Izgubljeni" u suradnji s Bebom Balašević. - Beba Balašević i ja smo se upoznali na ovogodišnjoj Dori, gdje sam nastupio s pjesmom Kraj. Odmah smo nekako „kliknuli“ – energija je bila prirodna i opuštena. Ovo ljeto mi je stigla poruka od Bebe da ima pjesmu za mene. Čim sam ju poslušao, znao sam da je to to. Inače mi se rijetko dogodi da me pjesma „kupi“ na prvo slušanje jer imam specifičan stil i ukus, ali Beba je stvarno pogodila iz prve. Na pjesmi sam radio dosta u produkcijskom smislu, slagao aranžman i tražio pravi zvuk koji će prenijeti emociju teksta. Jako sam zadovoljan kako je sve na kraju ispalo – pjesma ima dušu, a suradnja s Bebom bila je iznimno ugodna. Još uvijek ne mogu vjerovati da surađujem s kćerkom legendarnog Đorđa Balaševića, što cijelom iskustvu daje dodatnu posebnost. Imamo sličan senzibilitet i osjećaj za glazbu, pa mislim da smo se stvarno pokazali kao odličan tandem - opisao nam je Petar koji radi i kao nastavnik u osnovnoj školi. I dok planira neko novo putovanje aktivno radi i na novoj pjesmi. - Beba i ja već radimo na novom materijalu. Ne žurimo, ali inspiracije ima puno. Nakon Izgubljenih želim ostati u tom emotivnom tonu, ali možda s malo više svjetla i nade - otkrio nam je glazbenik.