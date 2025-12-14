Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
FORMULA VJEČNE MLADOSTI

Slavna voditeljica (56) otkrila tajnu mladolikog izgleda i impresivne figure: 'Ovo nikad ne preskačem'

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
14.12.2025.
u 20:15

Iako je zagazila u šesto desetljeće života, Tess Daly tvrdi da se osjeća jednako energično kao u dvadesetima, a ključ njezine vitalnosti leži u specifičnoj rutini vježbanja i uravnoteženoj prehrani

Tess Daly, omiljena voditeljica britanskog reality showa 'Strictly Come Dancing', već dva desetljeća oduševljava gledatelje svojim nevjerojatno mladolikim izgledom, a nedavno je otkrila da još uvijek stane u isti konfekcijski broj traperica koji je nosila u svojim dvadesetima. Kako prenosi Daily Mail, voditeljica inzistira na tome da tajna njezine linije nije u rigoroznim dijetama, već u održavanju zdravog načina života koji uključuje pomno planiranu prehranu. - Nikad ne preskačem doručak. Obično jedem grčki jogurt i bobičasto voće s lanenim sjemenkama, sjemenkama bundeve za vlakna i možda narezanom bananom. Što se tiče ručka, pokušavam unijeti malo proteina, nešto poput tortilje s tunom i majonezom i salate, ali treba mi pristojan ručak. Večera, izrazito se radujem večeri. Potrudim se skuhati nešto fino za večeru, možda tunu u teriyaki umaku ili pečeni losos s malo čilija, korijandera i limete te možda malo batata i puno povrća - ispričala je Daly, koja jede tri obroka dnevno.

Naglašava kako je njezin pristup hrani opušten te da se ne odriče malih životnih zadovoljstava. - Volim slatko i ne mogu si pomoći, tako da mi treba malo čokolade svaki dan. Mala poslastica je odlična, svi zaslužujemo malo užitka u životu. Volim zdravu i cjelovitu hranu, ali ponekad volim i grickalice, i mislim, zašto ne, volim čokoladu - dodaje.

Kada je riječ o fizičkoj aktivnosti, Tess je pronašla genijalan način kako spojiti ugodno s korisnim, pa tako često prakticira jogu i trči na traci dok gleda svoje omiljene serije. - Osobno, svako jutro se uključim na online sat joge koji traje 20 minuta, što je ujedno i mali čin ljubavi prema sebi. Joga mi je promijenila pravila igre. Održava vas mladima, fleksibilnima, uklanja bolove i tegobe, pri čemu je i besplatna na YouTubeu! Već neko vrijeme se bavim fitnessom i vježbam nekoliko puta tjedno, online s trenerom, što je odlično jer jača tijelo fizički, ali i psihički, a ujedno održava vašu fleksibilnost. Joga je sjajna jer vas tjera da se usredotočite na trenutak. U tom trenutku nema tjeskobe i neizvjesnosti. Imam i traku za trčanje i shvatila sam da mogu gledati Netflix i trčati pet kilometara u isto vrijeme. Nikad ne bih sjela i gledala televiziju preko dana, ali na traci to mogu opravdati - poručuje Tess.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
1/60

S obzirom na to da je visoka i često nosi potpetice, redovito radi vježbe "plank" u svom dnevnom boravku kako bi ojačala trup i sačuvala zdravlje leđa. Njezin režim vježbanja uključuje i neke pomalo neobične, ali zabavne aktivnosti koje je vraćaju u djetinjstvo, poput preskakanja užeta i skakanja na trampolinu u dvorištu. - Zaista uživam u plivanju, volim i preskakanje užeta i skakanje na trampolinu. Imamo mali trampolin u dvorištu i to je super za pokretanje limfnog sustava i poboljšanje cirkulacije. Ponekad odradim pet minuta preskakanja na početku dana - minuta skakanja, minuta odmora - što je super jer stvarno probudi tijelo.

Ako se osjećate pomalo tromo ujutro, to je odličan način za buđenje, bolje od šalice kave. Ujedno je jeftino i veselo. Možete skakati u kući ako je vrijeme loše - ističe voditeljica. Uz brigu o tijelu iznutra, veliku pažnju posvećuje i njezi kože redovito nanoseći zaštitni faktor, dok povremeno koristi i neinvazivne tretmane za poticanje kolagena kako bi zadržala svježinu lica.

Mirta Šurjak, 38-godišnja HRT-ova voditeljica i novinarka nedavno je proslavila svoj rođendan.

Ključne riječi
showbiz Tess Daly

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!