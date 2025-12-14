Slavna voditeljica (56) otkrila tajnu mladolikog izgleda i impresivne figure: 'Ovo nikad ne preskačem'

Tess Daly, omiljena voditeljica britanskog reality showa 'Strictly Come Dancing', već dva desetljeća oduševljava gledatelje svojim nevjerojatno mladolikim izgledom, a nedavno je otkrila da još uvijek stane u isti konfekcijski broj traperica koji je nosila u svojim dvadesetima. Kako prenosi Daily Mail, voditeljica inzistira na tome da tajna njezine linije nije u rigoroznim dijetama, već u održavanju zdravog načina života koji uključuje pomno planiranu prehranu. - Nikad ne preskačem doručak. Obično jedem grčki jogurt i bobičasto voće s lanenim sjemenkama, sjemenkama bundeve za vlakna i možda narezanom bananom. Što se tiče ručka, pokušavam unijeti malo proteina, nešto poput tortilje s tunom i majonezom i salate, ali treba mi pristojan ručak. Večera, izrazito se radujem večeri. Potrudim se skuhati nešto fino za večeru, možda tunu u teriyaki umaku ili pečeni losos s malo čilija, korijandera i limete te možda malo batata i puno povrća - ispričala je Daly, koja jede tri obroka dnevno.

Naglašava kako je njezin pristup hrani opušten te da se ne odriče malih životnih zadovoljstava. - Volim slatko i ne mogu si pomoći, tako da mi treba malo čokolade svaki dan. Mala poslastica je odlična, svi zaslužujemo malo užitka u životu. Volim zdravu i cjelovitu hranu, ali ponekad volim i grickalice, i mislim, zašto ne, volim čokoladu - dodaje.

Kada je riječ o fizičkoj aktivnosti, Tess je pronašla genijalan način kako spojiti ugodno s korisnim, pa tako često prakticira jogu i trči na traci dok gleda svoje omiljene serije. - Osobno, svako jutro se uključim na online sat joge koji traje 20 minuta, što je ujedno i mali čin ljubavi prema sebi. Joga mi je promijenila pravila igre. Održava vas mladima, fleksibilnima, uklanja bolove i tegobe, pri čemu je i besplatna na YouTubeu! Već neko vrijeme se bavim fitnessom i vježbam nekoliko puta tjedno, online s trenerom, što je odlično jer jača tijelo fizički, ali i psihički, a ujedno održava vašu fleksibilnost. Joga je sjajna jer vas tjera da se usredotočite na trenutak. U tom trenutku nema tjeskobe i neizvjesnosti. Imam i traku za trčanje i shvatila sam da mogu gledati Netflix i trčati pet kilometara u isto vrijeme. Nikad ne bih sjela i gledala televiziju preko dana, ali na traci to mogu opravdati - poručuje Tess.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice

S obzirom na to da je visoka i često nosi potpetice, redovito radi vježbe "plank" u svom dnevnom boravku kako bi ojačala trup i sačuvala zdravlje leđa. Njezin režim vježbanja uključuje i neke pomalo neobične, ali zabavne aktivnosti koje je vraćaju u djetinjstvo, poput preskakanja užeta i skakanja na trampolinu u dvorištu. - Zaista uživam u plivanju, volim i preskakanje užeta i skakanje na trampolinu. Imamo mali trampolin u dvorištu i to je super za pokretanje limfnog sustava i poboljšanje cirkulacije. Ponekad odradim pet minuta preskakanja na početku dana - minuta skakanja, minuta odmora - što je super jer stvarno probudi tijelo.

Ako se osjećate pomalo tromo ujutro, to je odličan način za buđenje, bolje od šalice kave. Ujedno je jeftino i veselo. Možete skakati u kući ako je vrijeme loše - ističe voditeljica. Uz brigu o tijelu iznutra, veliku pažnju posvećuje i njezi kože redovito nanoseći zaštitni faktor, dok povremeno koristi i neinvazivne tretmane za poticanje kolagena kako bi zadržala svježinu lica.